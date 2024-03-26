"Дні, за які не соромно": екссекретар РНБО Данілов прокоментував своє звільнення

Олексій Данілов подякував долі за те, що зміг послужити Україні в мирний і воєнний час. Він подякував президенту і команді та підкреслив, що вірить у перемогу над Росією.

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Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував указ президента про звільнення його з посади. Відповідний пост Данілов опублікував на своїй Facebook-сторінці.

"4 роки 5 місяців 24 дні роботи на посаді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботи, якій віддавалися до останнього. Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично", — написав Данілов.

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Зеленський звільнив Данілова та голову зовнішньої розвідки Литвиненка: хто буде замість них

У своїй публікації колишній секретар РНБО не прокоментував причини відставки. Він подякував команді та президенту, а також долі за можливість послужити країні в мирний і воєнний час — Данілов обіймав цю посаду з жовтня 2019 року.

"Дякую Президенту України за довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення! Дякую нашій команді, яка виконала величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у нашій роботі", — написав Данілов.

Екссекретар наголосив, що вірить в Україну і зазначив, що саме український воїн зможе зрештою перемогти Росію.

Данілов також підкреслив, що він обіймав посаду секретаря РНБО протягом чотирьох років, п'яти місяців і 24 днів.

Зеленський звільнив Данілова

26 березня було опубліковано укази президента України Володимира Зеленського, згідно з якими було звільнено Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, а також Олександра Литвиненка — з позиції голови Служби зовнішньої розвідки. Новим головою Служби зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, а Данілова змінив Литвиненко.

Нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що полковника Юрія Ігната звільнили з посади начальника служби зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ.

Раніше, 7 березня, президент України Володимир Зеленський призначив генерала Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. МЗС направило відповідний запит на агреман британській стороні.