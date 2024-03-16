"Працюватиме на іншому напрямку": Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил

Командувач ПС Микола Олещук подякував Юрію Ігнату за "величезний обсяг роботи" та результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті. Він зазначив, що полковник залишатиметься у складі Повітряних Сил.

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Полковника Юрія Ігната звільнили з посади начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ. Про це у суботу ввечері, 16 березня, повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

За словами Олещука, сьогодні він подякую полковнику Юрію Ігнату за продуктивну роботу на посаді речника Повітряних сил ЗСУ. Саме 16 березня, за словами генерал-лейтенанта, він подякував побратиму вп'яте за його роботу на посаді.

"Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь! Де б я не був, упевнений, іще неодноразово йому подякую", — наголосив він.

Крім того, Олещук розповів, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він особисто дякував Ігнату людині "усього двічі на рік" – на День народження та професійне свято.

"За що? За величезний обсяг роботи. А головне – результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав заслужену державну нагороду від Президента України", — наголосив командувач Повітряних сил.

Зазначимо, що причини такого рішення не вказуються. На момент публікації матеріалу Юрій Ігнат не прокоментував відповідне рішення.

Нагадаємо, президент країни Володимир Зеленський у неділю, 11 лютого, продовжив кадрові перестановки у командуванні Збройних Сил України. Своїми указами він змінив очільників Обʼєднаних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ і Сил тероборони.

Крім того, 7 березня президент України Володимир Зеленський призначив генерала Валерія Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. МЗС направило відповідний запит на агреман британській стороні.