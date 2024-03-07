Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії, — МЗС України

За інформацією Міністерства закордонних справ, до Британії вже подано запит на попередню згоду з кандидатурою Залужного.

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Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

"Міністерство закордонних справ України направило британській стороні відповідний запит на агреман", — ідеться в повідомленні відомства.

Сам Залужний поки не коментував свого нового призначення.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ.

У ЗМІ розповіли, що можливою причиною звільнення генерала з посади, можливо, можуть бути різні погляди Зеленського і Залужного на напрямок війни. Крім цього, генерал нібито не надав плани своєї військової кампанії на 2024 рік і нібито "скептично" реагував на накази та публічні заяви президента.

Також президент надав Валерію Залежному звання Героя України "за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".