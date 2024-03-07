Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании, — МИД Украины

По информации Министерства иностранных дел, в Британию уже подан запрос на предварительное согласие с кандидатурой Залужного.

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Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

"Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", — говорится в сообщении ведомства.

Сам Залужный пока не комментировал свое новое назначение.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили Александра Сырского, который был командующим Сухопутными войсками.

В СМИ рассказали, что возможной причиной увольнения генерала с должности, возможно, могут быть разные взгляды Зеленского и Залужного на направление войны. Кроме этого, генерал якобы не предоставил планы своей военной кампании на 2024 год и якобы "скептически" реагировал на приказы и публичные заявления президента.

Также президент присвоил Валерию Залежному звание Героя Украины "за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".