Скептично реагував на накази та заяви президента: у ЗМІ назвали причину звільнення Залужного

29 серпня президент України Володимир Зеленський уперше попросив генерала Валерія Залужного піти у відставку, проте той відмовився, розповіло видання.

Related video

У четвер 8 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Видання The Times із покликанням на власні джерела повідомило про можливі причини відставки.

Коли Зеленський уперше вирішив звільнити Залужного

Видання з покликанням на джерела розповіло, що Зеленський уперше попросив Залужного піти у відставку 29 січня, проте той відмовився. Президент не підписав указ про його звільнення відразу через витік новин.

"Деякі з тих, кого рекламували як заміну, відхилили пропозицію без благословення Залужного", — ідеться в повідомленні.

Чому Зеленський звільнив Залужного

Володимир Зеленський і Валерій Залужний публічно висловлювали різні погляди на напрямок війни, зокрема, президент був оптимістичнішим, а генерал описав усе як "тупикову ситуацію". До того ж Залужний заявив про необхідність мобілізувати ще 500 тисяч чоловіків, тоді як президент публічно відхилив цю ідею.

31 січня в Києві відбулася зустріч заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і пані посла США в Україні Бріджит Брінк із міністром оборони України Рустемом Умєровим.

За інформацією джерела видання, Умєров розповів, що в Офісі президента незадоволені тим, що генерал не надавав плани своєї військової кампанії на 2024 рік. Також Залужний нібито "скептично реагує" на накази та публічні заяви Зеленського, зокрема, він вважає їх нереалістичними. Також генерал вів прямі переговори із союзниками щодо постачання зброї, виключивши Міноборони з цього процесу.

Зеленський звільнив Залужного та призначив Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Залужного звільнили через необхідність діяти по-новому. Зокрема, це рішення було ухвалене через необхідність перегляду тактики дій, яка не повністю забезпечувала результати у 2023 році.

Нагадаємо, під час вечірнього звернення Володимир Зеленський розповів, що очікує від нового головнокомандувача ЗСУ Сирського. Зокрема, він заявив на необхідності розробки детального плану для ЗСУ на цей рік.