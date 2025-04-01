Отримував 5 тисяч: Данілов показав у декларації доходи після звільнення з РНБО

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов протягом року отримував по 5 тис. грн на місяць, які сплачувала київська енергетична компанія. Перед цим держава йому виплатила понад 600 тис. грн за виконання обов'язків протягом трьох місяців. Доходи Данілова та його родити відображені в електронній декларації на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Про доходи Олексія Данілова ідеться в електронній декларації на порталі НАЗК.

Електронна декларація Данілова понада 29 березня 2025 року. У декларації вказано, що у 2024 році експосадовець отримував гроші з двох джерел — зарплата в РНБО та виплати за договором з київською компанією.

З січня по березень 2024 року тодішній секретар РНБО отримав сумарну зарплату 608 тис. грн (тобто по 202 тис. грн на місяць). В кінці березня його звільнили з посади.

До кінця 2024 року, як свідчить документ на порталі НАЗК, екссекретар РНБО отримав сумарно 43 924 грн від ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" (за 9 місяців). Тобто, орієнтовно, ішлося про 4,8 тис. грн на місяць. Кошти виплачувались відповідно до договору, ідеться у декларації.

Додаткові гроші, на які жила родина 62-річного ексчиновника — це пенсія дружини Людмили: сумарно 80 тис. грн за рік, тобто 6,6 тис. грн на місяць. Підрахунки показують, що родина Данілова у 2024 році отримувала 11 тис. грн — це гроші на проживання на цілий місяць.

Олексій Данілов - декларація за 29 березня 2025 року Фото: Скриншот

Олексій Данілов — біографія

Олексій Данілов — колишній секретар РНБО України, який займав цю посаду з жовтня 2019 року по березень 2024 року. Перед цим він очолював "Український фонд підприємництва" (2012-19 рр.), а ще раніше працював в Луганській області — був главою облдержадміністрації, мером Луганська, займався політичною діяльністю. Після звільнення з посади секретаря Радбезу у медіа писали, що Зеленський планує призначити Данілова на посаду посла у Республіці Молдова. При цьому експерти, яких опитав Фокус, пояснили, що причиною звільнення міг бути нецензурний вислів про китайського дипломата. Призначення Данілова так і не відбулось, а послом у Молдові став Паун Роговей, ідеться в указі президента за лютий 2025 року.

Скандальна заява Данілова пролунала в середині березня 2024 року. Посадовець відреагував на заяву спеціального представника Китаю з питань Євразії Лі Хуея. Лі Хуей заявив, що позиція Китаю — обов'язкова участь РФ у переговорах щодо завершення війни. Данілов у ефірі телемарафону висловився нецензурно щодо пропозиції китайського дипломата, який саме відвідав європейські столиці та радився щодо війни.

Нагадуємо, 30 березня президент України Володимир Зеленський опублікував електронну декларацію про доходи у 2024 році.