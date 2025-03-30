Стали відомі доходи Зеленського та його родини за 2024 рік: що змінилося в декларації

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи його та членів сім'ї за 2024 рік, загалом отримавши майже 15,3 млн грн. Найбільшу частку склали доходи від погашення облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на суму в 8 млн 585 тис. 532 грн.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Доходи Глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 585 тис. 532 грн. У 2024 році доходи складалися із заробітної плати Глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн", — вказано у повідомленні.

Пресслужба Зеленського повідомила, що збільшення доходів родини глави держави порівняно з 2023 роком відбулося завдяки "відновленню надходження повної суми орендних платежів".

"Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець 2024 року значно не змінився. Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів у родині Президента України минулого року не відбулося", — резюмується в повідомленні пресслужби президента.

Згодом НАЗК оприлюднила загальну декларацію Зеленського та членів його родини за 2024 рік. За минулий рік глава держави отримав заробітню плату в розмірі 336 тис. гривень, а подружжя продовжує володіє низкою нерухомого та цінного майна.

Зокрема, у власності президента перебуває квартира у столиці України площею 131,9 кв.м, два гаражі у Києві площею 20,9 кв.м і 20,7 кв.м, 25% квартири у Києві у співвласності із братами Шефірами площею 254,5 кв.м, а також 50% квартири у співвласності із Сергієм Шефіром площею 198,6 кв.м.

Серед нерухомості першої леді Олени Зеленської вказані квартира у тимчасового окупованому Криму площею 129,8 кв.м, паркомісце на 16,1 кв.м, 33% нежитлового приміщення у співвласності з Оленою і Ларисою Шефір площею 337,8 кв.м і квартира у Києві площею 284 кв.м.

За даними декларації, подружжя Зеленських мають право користування квартирою у Великій Британії площею 91.9 м. кв. з 2014 року, а також користування державною дачею у Києві з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 4011,10 кв.м.

Президент Зеленський продовжує володіти автомобілем LAND ROVER 2016 року випуску, а його дружина – MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 року випуску. Сім'я Зеленських також має кілька годинників відомих марок як Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet, ціну яких у декларації не вказано.

Раніше повідомлялося, що президент України хоче "серйозної" реакції від США на обстріли РФ "Шахедами". Зеленський заявив, що державі потрібна "серйозна" реакція від країн-партнерів і закликав "примусити" Кремль до миру.

Згодом стало відомо, що Зеленський хоче провести вибори президента влітку. ЗМІ пишуть, що глава націлений провести вибори на початку липня, припускаючи, що на той час в Україні буде скасовано воєнний стан.