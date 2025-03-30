"Ігнорувати неможливо": Зеленський хоче "серйозної" реакції від США на обстріли "Шахедами" щоночі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що державі потрібна "серйозна" реакція від країн-партнерів, зокрема США та Європи, на постійні атаки росіян ударними дронами, і закликав "примусити" Кремль до миру.

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Про це очільник держави говорив під час свого традиційного вечірнього звернення, яке оприлюднив на офіційній сторінці у Telegram 29 березня.

"Неможливо ігнорувати сотні "Шахедів" щоночі. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію", — заявив Зеленський.

За його словами, така реакція потрібна передусім від європейських партнерів та США, а також усіх інших держав у світі, які "зробили ставку на дипломатію".

Володимир Зеленський також додав, що Росію потрібно "примусити" до встановлення миру. На його думку, лише у такий спосіб вдасться досягти результатів у припиненні російсько-української війни.

"Росію треба примусити до миру. І тільки примус спрацює", — заявив президент.

Також очільник держави під час свого звернення розповів, що пропозиція щодо безумовного припинення вогню від України та США вже "надто довго лежить на столі", а Кремль тим час не надає "жодної адекватної відповіді" на пропоновану угоду. У такій ситуації, вважає Зеленський, необхідно чинити тиск на Росію, аби примусити до співпраці, зокрема через накладення санкцій.

"Уже могло б бути припинення вогню, якби на Росію був справжній тиск. Я хочу подякувати партнерам, хто це розуміє і хто просуває необхідні рішення. Зокрема, це нові санкційні рішення", — зазначив президент.

Такі заклики Зеленського пролунали на тлі порушення Росією угоди про енергетичне перемир'я, адже, попри домовленості, ворог продовжує завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Також російська армія почала вдаватися до іншої тактики обстрілу українських міст: тепер їх росіяни атакують масовано, застосовуючи ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Так, увечері 29 березня ЗС РФ обстріляли у такий спосіб Харків, де влучили по будівлі військового госпіталю.

Нагадаємо, раніше журналісти запитали у Трампа, чи розмовляв він із Путіним щодо масованих обстрілів за допомогою іранського озброєння українських міст. На це він відповів, що "отримує звіти". Про це Фокус дізнавався 29 березня.

Також 28 березня стало відомо, що РФ планує збільшити кількість атак "Шахедів" по Україні.