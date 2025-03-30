"Игнорировать невозможно": Зеленский хочет "серьезной" реакции от США на обстрелы "Шахедами" каждую ночь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государству нужна "серьезная" реакция от стран-партнеров, в частности США и Европы, на постоянные атаки россиян ударными дронами, и призвал "принудить" Кремль к миру.

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Об этом глава государства говорил во время своего традиционного вечернего обращения, которое обнародовал на официальной странице в Telegram 29 марта.

"Невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь. Мы ожидаем реакции, серьезной реакции. Мы работаем на реакцию", — заявил Зеленский.

По его словам, такая реакция нужна прежде всего от европейских партнеров и США, а также всех других государств в мире, которые "сделали ставку на дипломатию".

Владимир Зеленский также добавил, что Россию нужно "принудить" к установлению мира. По его мнению, только таким образом удастся достичь результатов в прекращении российско-украинской войны.

"Россию надо принудить к миру. И только принуждение сработает", — заявил президент.

Также глава государства во время своего обращения рассказал, что предложение о безусловном прекращении огня от Украины и США уже "слишком долго лежит на столе", а Кремль тем временем не предоставляет "никакого адекватного ответа" на предлагаемое соглашение. В такой ситуации, считает Зеленский, необходимо оказать давление на Россию, чтобы принудить к сотрудничеству, в частности через наложение санкций.

"Уже могло бы быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление. Я хочу поблагодарить партнеров, кто это понимает и кто продвигает необходимые решения. В частности, это новые санкционные решения", — отметил президент.

Такие призывы Зеленского прозвучали на фоне нарушения Россией соглашения об энергетическом перемирии, ведь, несмотря на договоренности, враг продолжает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Также российская армия начала прибегать к другой тактике обстрела украинских городов: теперь их россияне атакуют массированно, применяя ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Так, вечером 29 марта ВС РФ обстреляли таким образом Харьков, где попали по зданию военного госпиталя.

Напомним, ранее журналисты спросили у Трампа, разговаривал ли он с Путиным относительно массированных обстрелов с помощью иранского вооружения украинских городов. На это он ответил, что "получает отчеты". Об этом Фокус узнавал 29 марта.

Также 28 марта стало известно, что РФ планирует увеличить количество атак "Шахедов" по Украине.