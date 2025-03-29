У Харкові росіяни вдарили по військовому госпіталю: є постраждалі, — Генштаб (фото)

Ввечері 29 березня російська армія масовано атакувала Харків ударними безпілотниками: під ударом опинився місцевий військовий госпіталь, де військовослужбовці ЗСУ проходили лікування. Попередньо, є постраждалі серед військових.

Related video

Про атаку росіян по медичному закладу у Харкові повідомили на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook увечері 29 березня.

"Увечері, 29 березня, вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків", — йдеться у повідомленні.

Попередньо, є постраждалі серед військових, що проходили лікування у медичному закладі.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що зафіксували факт "умисного, прицільного обстрілу" російською армією медичної установи, який поповнив перелік воєнних злочинів, скоєних ЗС РФ, від початку повномасштабного вторгнення.

Про точну кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу поки що не повідомляють.

Окрім будівлі самої лікарні, постраждали через російську атаку "Шахедів" також житлові багатоповерхівки, розташовані поблизу медичного центру.

Перед цим мер міста Ігор Терехов зазначав, що через атаку зафіксовані влучання ворожих БпЛА за шістьма адресами. Серед пошкоджених об'єктів у місті — торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад та офісна будівля.

Також міський голова близько 23:20 години повідомив у своєму Telegram-каналі, що зросла кількість постраждалих у Харкові.

Через кілька хвилин Терехов також повідомив, що у місті вже двоє загиблих внаслідок російського обстрілу: з-під завалів зруйнованої будівлі рятувальники дістали тіло ще однієї людини.

Серед постраждалих, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є також п'ятеро дітей.

"Серед постраждалих — пʼятеро дітей від 5 до 17 років", — написав він.

Також у мережі оприлюднили фото наслідків ворожого обстрілу Харкова.

На місцях ворожого обстрілу у Харкові продовжують працювати оперативні служби.

Нагадаємо, масована атака "Шахедів" по місту відбулася увечері 29 березня. Низка ударів припала на Шевченківський та Холодногірський райони Харкова.

Раніше Фокус показав, як виглядає зруйнований ресторан Bartolomeo у Дніпрі, який напередодні атакували російські дрони.