Масована атака на Дніпро: як виглядає зруйнований комплекс Bartolomeo (фото, відео)

Пізно увечері у п'ятницю, 28 березня, росіяни атакували місто Дніпро ударними безпілотниками. Під час ворожої атаки постраждав, зокрема, популярний готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo.

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Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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У Дніпрі палає готельно-ресторанний комплекс після атаки БПЛА (фото, відео)

Як повідомили у самому комплексі, епіцентром влучання став банкет-хол. Попередньо обійшлося без жертв, оскільки усіх працівників та відвідувачів евакуювали.

Допис комплексу Bartolomeo Фото: instagram.com/bartolomeo.resort

Telegram-канал "ХДніпро" показав, як виглядає ресторанний комплекс після прильоту ворожого БпЛА.

Фото: ХДніпро

Фото: ХДніпро

Фото: ХДніпро

Наслідки атаки по Дніпру 28 березня

Загалом під час атаки на місто постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років, а найстаршому – 74. У лікарнях залишаються 13 потерпілих.

Вогнем знищені чотири приватні будинки, щонайменше ще десять отримали пошкодження. Понівечені декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адміністративна будівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли, повідомив глава ОВА.

Протиповітряній обороні вдалося збити у Дніпропетровській області 16 російських БпЛА, повідомив посадовець. Також він зазначив, що ліквідація наслідків масованої атаки шахедами тривала усю ніч. Пожежі, що виникли, приборкані. Зокрема, загасили вогонь й на території ресторанного комплексу.

У ДСНС повідомили, що до ліквідації пожеж, які виникли у місті, залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Рятувальники гасять вогонь у готельно-ресторанному комплексі Bartolomeo Фото: ДСНС

Нагадаємо, глава ОВА Сергій Лисак повідомляв, що Дніпро атакували щонайменше 20 ударних дронів.

Своєю чергою міський голова Дніпра Борис Філатов закликав мешканців припинити "лити сльози" через ресторан, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу.