Путін принижує Трампа: РФ планує збільшити кількість атак "шахедами" по Україні, — РНБО

Керівник ЦПД Андрій Коваленко додав, що вихід з-під санкцій Росії потрібен для того, щоб додатково інвестувати у війну в Україну.

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Російська Федерація атакує Україну безпілотниками типу "Шахед" кожного дня. Однак в найближчі місяці ворог планує збільшити кількість ударів з метою дискредитації Сполучених Штатів Америки на світовому рівні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"Зараз Росія атакує шахедами щодня і збирається наростити цю кількість атак в ближчі місяці. Задача Росії — дискредитація США на світовому рівні", — йдеться у повідомленні.

За словами Андрія Коваленка, президент Російської Федерації Володимир Путін фактично свідомо принижує очільника Сполучених Штатів Америки Трампа. Глава РФ б'є по українській енергоструктурі й "висуває нові божевільні умови". Вихід з-під санкцій Росії потрібен лише для додаткових інвестицій у війну.

"Його пропагандисти на ефірах сміються над командою Трампа, а самого президента США називають ворогом та "балакуном", — додав Андрій Коваленко.

Зазначимо, що РФ запускає по території України сотні БПЛА. Зокрема, ніч на 28 березня Збройні сили Росії атакували Україну "Шахедами". Ворог запустив 163 ударних БПЛА, в результаті постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Запорізька області.

Нещодавно стало відомо, що додатково до семи функціонуючих РФ відкрила ще три нові майданчики для запуску "Шахедів". Це дасть змогу наростити їх кількість під час однієї атаки.