РФ атакувала Україну "шахедами": є удари по енергетичній інфраструктурі, показано наслідки

За даними Повітряних сил, РФ запустила 163 ударних БПЛА. Постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.

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В ніч на 28 березня Збройні сили Російської Федерації атакували Україну "Шахедами". Вибухи лунали в декількох областях України. Фокус розповідає про результати обстрілів українських населених пунктів.

В Повітряних силах розповіли, що у ніч на 28 березня 2025 року противник атакував 163-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Російська Федерація), Чауда, Гвардійське (Крим).

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 89 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни. 51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)", — уточнили там.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Обстріли Запорізької області

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що протягом доби 28 березня 253 БПЛА різної модифікації атакували область, зокрема, Запоріжжя, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. Зокрема, ввечері ворог запустив по місту 17 БПЛА.

"Не всі долетіли до цілі, але багато постраждала інфраструктура. Вчора чотири багатоповерхових будинків постраждали та декілька приватних житлових будинків", — уточнив він.

Також поранена одна людина — 19-річний хлопець. Наразі його стан стабільний, однак поки що він знаходиться під наглядом лікарів.

Що відбувалось в Дніпропетровській області

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що в області знищено 7 безпілотників. Результати атаки відчули декілька громад.

Зокрема, ЗС РФ вдарили безпілотниками по Васильківській громаді Синельниківського району. — там є руйнування на території сільськогосподарського підприємства. У Петриківській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БПЛА постраждав інфраструктурний об'єкт.

"По Нікопольщині російська армія цілила з артилерії та РСЗВ "Град", застосувала дрони-камікадзе. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Понівечена інфраструктура", — додав він.

Фото: Дніпропетровська ОДА

Атака Одеської області: що відомо

Вночі ворог атакував Одещину. Внаслідок атаки попередньо постраждала 1 людина, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, внаслідок обстрілів стались пожежі в гаражних приміщеннях, господарській споруді, також пошкоджені житлові будинки. Пожежі ліквідовані рятувальниками та відповідним підрозділом Національної гвардії України.

Фото: Дніпропетровська ОДА

Що відомо про Полтавську область

Росіяни також атакували БПЛА Полтавську область. Про це повідомив виконувач обов'язків Полтавської ОВА Володимир Когут.

Він розповів, що внаслідок влучань та падіння уламків в шести місцях були пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств. Крім цього, унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 кв. м. — нині вона локалізована. Володимир Когут зазначив, що постраждалі в результаті атаки відсутні.

"Є пошкодження у Полтавській громаді: загорілися складські приміщення, адмінбудівлі й резервний трансформатор на шести локаціях", — уточнили в ДСНС.

В Генеральному штабі України прокоментували атаку на Полтаву. У відомстві зазначили, що Росія використовувала БПЛА типу "Shahed".

"Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості", — йдеться у повідомленні.

Атака на Київ

В Київській міській військовій адміністрації розповіли, що у ніч на 28 березня в околицях столиці було зафіксовано 9 ворожих БПЛА, з них 6 знищені засобами ППО, решта — локаційно втрачені, або покинули повітряний простір. Там зазначили, що постраждалих та руйнувань немає.

Обстріл Миколаївської області

За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у ніч на 28 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено пʼять БПЛА типу "Shahed 131/136". Під обстрілом знаходилась Очаківська громада — там була пошкоджена лінія електропередач, постраждалих немає.

Крім цього, ворог атакував м. Вознесенськ БПЛА. Внаслідок обстрілу зайнялося складське приміщення агропромислового об'єкта. Пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 27 березня Росія завдала масованого удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловій забудові Полтави. Ворог влучив у промислову зону міста, через що енергетикам довелось відновлювати енергопостачання містянам.

Раніше повідомлялось, що Росія збільшує кількість екіпажів "Шахедів" і готує нові пускові майданчики. Зокрема, додатково до семи функціонуючих РФ відкрила ще три нові майданчики для запуску "Шахедів". Усі вони розташовані в районі Приморсько-Ахтарська.

ЗС РФ щоночі запускають по українських містах сотні дронів. Так, в ніч на 27 березня Збройні сили Російської Федерації атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М, 86 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.