Стали известны доходы Зеленского и его семьи за 2024 год: что изменилось в декларации

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах его и членов семьи за 2024 год, в целом получив почти 15,3 млн грн. Наибольшую долю составили доходы от погашения облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму в 8 млн 585 тыс. 532 грн.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Доходы Главы государства и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в частности доход от погашения ОВГЗ — 8 млн 585 тыс. 532 грн. В 2024 году доходы состояли из заработной платы Главы государства, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В целом эта сумма дохода составила 6 млн 700 тыс. 661 грн", — указано в сообщении.

Пресс-служба Зеленского сообщила, что увеличение доходов семьи главы государства по сравнению с 2023 годом произошло благодаря "восстановлению поступления полной суммы арендных платежей".

"Остаток денежных средств семьи Главы государства на конец 2024 года значительно не изменился. Других существенных изменений относительно активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье Президента Украины в прошлом году не произошло", — резюмируется в сообщении пресс-службы президента.

Впоследствии НАПК обнародовала общую декларацию Зеленского и членов его семьи за 2024 год. За прошлый год глава государства получил заработную плату в размере 336 тыс. гривен, а супруги продолжают владеть рядом недвижимого и ценного имущества.

В частности, в собственности президента находится квартира в столице Украины площадью 131,9 кв.м, два гаража в Киеве площадью 20,9 кв.м и 20,7 кв.м, 25% квартиры в Киеве в совладении с братьями Шефирами площадью 254,5 кв.м, а также 50% квартиры в совладении с Сергеем Шефиром площадью 198,6 кв.м.

Среди недвижимости первой леди Елены Зеленской указаны квартира во временного оккупированном Крыму площадью 129,8 кв.м, паркоместо на 16,1 кв.м, 33% нежилого помещения в совладении с Еленой и Ларисой Шефир площадью 337,8 кв.м и квартира в Киеве площадью 284 кв.м.

По данным декларации, супруги Зеленских имеют право пользования квартирой в Великобритании площадью 91.9 м. кв. с 2014 года, а также пользование государственной дачей в Киеве с хозяйственными зданиями и сооружениями общей площадью 4011,10 кв.м.

Президент Зеленский продолжает владеть автомобилем LAND ROVER 2016 года выпуска, а его жена — MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 года выпуска. Семья Зеленских также имеет несколько часов известных марок как Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet, цена которых в декларации не указана.

Ранее сообщалось, что президент Украины хочет "серьезной" реакции от США на обстрелы РФ "Шахедами". Зеленский заявил, что государству нужна "серьезная" реакция от стран-партнеров и призвал "принудить" Кремль к миру.

Впоследствии стало известно, что Зеленский хочет провести выборы президента летом. СМИ пишут, что глава нацелен провести выборы в начале июля, предполагая, что к тому времени в Украине будет отменено военное положение.