Несколько участков, авто и миллионные сбережения: сын экс-главы МСЭК Крупы подал декларацию

Бывший начальник Главного управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области Александр Крупа имеет 9,9 млн гривен, 60 тысяч евро и 450 тысяч долларов наличными, 3 авто и купил 5 домов за год.

Related video

Сын экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы подал декларацию за 2024 год. Об этом стало известно с сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Его официальная зарплата — 414 тыс. грн, еще 17 млн грн он получил других доходов. Жена Александра Екатерина купила 3 дома и гараж. Она заработала за прошлый год более 10 млн грн.

Так, за 2024 год сын Татьяны Крупы задекларировал 6 земельных участков размером 20 тысяч квадратных метров по 36,8 тысячи гривен и еще 4 участка такого же размера, но уже по 34,6 тысячи гривен.

В частности, Александр Крупа имеет 75% собственности в здании дискоклуба молодежно-развлекательного комплекса в Хмельницком, который стоит 1,33 млн гривен. Также сын экс-главы МСЭК задекларировал два недостроенных жилых дома площадью 590 и 205 квадратных метров.

У него в собственности три автомобиля: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 года, AUDI Q7 2016 и BMW X7 2022 года. Также Александр Крупа купил государственные акции ОВГЗ на 3 340 000 гривен.

В 2023 году на должности начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области он заработал 657 тыс. 126 гривен. В декларации за 2023 год Александра Крупы указано, что он и его члены семьи имели 3 квартиры, 25 земельных участков, 5 жилых домов и два — недостроенных, 4 садовых (дачных) дома. Тогда у Крупы было четыре авто. В декларации за 2024 год нет AUDI Q8 2021 года.

Дело экс-главы МСЭК Татьяны Крупы — детали

Татьяна Крупа — бывшая начальница Хмельницкой МСЭК, о деле которой осенью 2024 года рассказало Государственное бюро расследования. Согласно данным следователей, чиновница, как подозревают, занималась незаконным обогащением, используя служебное положение: оформление несуществующих инвалидностей для людей, которые хотели избежать мобилизации. Во время задержания 4 октября у Крупы провели обыск и в квартире обнаружили 6 млн долл. наличными, а в рабочем кабинете — 100 тыс. долл.

Напомним, Святослав Вакарчук рассказал, куда сразу идет вся его зарплата военнослужащего. Музыкант имеет звание офицера морально-психологического обеспечения.

Также Фокус писал о том, что экс-глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа официально уволена с должности в марте 2025. Увольнение состоялось по стандартной процедуре, на которую не повлияло ее пребывание под арестом по подозрению во взяточничестве.