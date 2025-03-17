В Хмельницком облсовете описали процедуру увольнения Крупы из МСЭК

Татьяна Крупа позаботилась о трудовой книжке, которую ей вернули после увольнения с должности, рассказали журналисты. Через неделю должен состояться суд, который решит, продлевать ли арест.

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Руководитель Хмельницкой медико-санитарной экспертной комиссии Татьяна Крупа официально уволена с должности. Увольнение состоялось по стандартной процедуре, на которую не повлияло ее пребывание под арестом по подозрению во взяточничестве. О деталях увольнения узнало медиа "Суспільне".

Журналисты пообщались с главой Хмельницкого областного совета Владимиром Гончаруком. Чиновник пояснил, что Крупу уволили на общих основаниях, как всех работников МСЭК. Когда СНБО приняло решение о ликвидации медкомиссий, все работники получили письма об увольнении, и начальница Хмельницкого МСЭК в том числе. После этого, согласно украинскому законодательству, должно пройти два месяца и только тогда наступает увольнение. Крупа официально потеряла должность начальницы медкомиссии 24 февраля, сказал Гончарук.

"После принятого решения о ликвидации МСЭК, об этом сообщили всем работникам. Соответственно и Татьяну Крупу проинформировали письмом. Мы получили подтверждение, что она ознакомилась с решением", — привели журналисты слова чиновника.

Крупа сообщила, кому передать ее трудовую книжку, добавил глава облсовета. О других деталях увольнения или о деле экс-начальницы МСЭК Гончарук не рассказал.

Дело Татьяны Крупы — детали

Татьяна Крупа — 64-летняя бывшая начальница Хмельницкой МСЭК, о деле которой осенью 2024 года рассказало Государственное бюро расследования. Согласно данным детективов, чиновница, как подозревают, занималась незаконным обогащением, используя служебное положение. Среди прочего, речь шла, вероятно, об оформлении несуществующих инвалидностей для людей, которые хотели избежать мобилизации. Во время задержания 4 октября у Крупы провели обыск и в квартире обнаружили 6 млн долл. наличными, а в рабочем кабинете — 100 тыс. долл. В сети опубликовало фото, на котором фигурировал мужчина, позирующий на фоне дивана с разложенными рядышком купюрами.

В деле ГБР фигурируют два человека — Татьяна Крупа и ее сын Александр, рассказали правоохранители. Александр Крупа — глава отделения Пенсионного фонда в Хмельницкой области, а муж Владимир — руководитель Государственной аудиторской службы этого же региона. Фигуранты подозреваются по четырем статьям Уголовного кодекса: взяточничество, мошенничество в особо крупных размерах, легализация преступных доходов и тому подобное. Максимальное наказание по этим статьям — до 12 лет тюрьмы.

На сегодня экс-начальница МСЭК находится под арестом с правом выхода под залог за 260 млн грн. Срок меры пресечения истекает 23 марта: должен состояться суд, который решит, что делать дальше.

Напоминаем, 28 февраля издание OBOZ.UA рассказало о судьбах прокуроров из Хмельницкой области, которые получили статус людей с инвалидностью во времена Татьяны Крупы.