У Хмельницькій облраді описали процедуру звільнення Крупи з МСЕК

Тетяна Крупа потурбувалась про трудову книжку, яку їй повернули після звільнення з посади, розповіли журналісти. Через тиждень має відбутись суд, який вирішить, чи продовжувати арешт.

Related video

Керівниця Хмельницької медико-санітарної експертної комісії Тетяна Крупа офіційно звільнена з посади. Звільнення відбулось за стандартною процедурою, на яку не вплинуло її перебування під арештом за підозрою у хабарництві. Про деталі звільнення дізналось медіа "Суспільне".

Журналісти поспілкувались з главою Хмельницької обласної ради Володимиром Гончаруком. Посадовець пояснив, що Крупу звільнили на загальних підставах, як усіх працівників МСЕК. Коли РНБО прийняло рішення про ліквідацію медкомісій, усі працівники отримали листи про звільнення, і начальниця Хмельницького МСЕК у тому числі. Після цього, відповідно до українського законодавства, має пройти два місяці і лише тоді настає звільнення. Крупа офіційно втратила посаду начальниці медкомісії 24 лютого, сказав Гончарук.

"Після прийнятого рішення про ліквідацію МСЕК, про це повідомили всіх працівників. Відповідно і Тетяну Крупу проінформували листом. Ми отримали підтвердження, що вона ознайомилась з рішенням", — навели журналісти слова посадовця.

Крупа повідомила, кому передати її трудову книжку, додав глава облради. Про інші деталі звільнення або про справу ексначальниці МСЕК Гончарук не розповів.

Справа Тетяни Крупи — деталі

Тетяна Крупа — 64-річна колишня начальниця Хмельницької МСЕК, про справу якої восени 2024 року розповіло Державне бюро розслідування. Згідно з даними детективів, посадовиця, як підозрюють, займалась незаконним збагаченням, використовуючи службове становище. Серед іншого, ішлося, ймовірно, про оформлення неіснуючих інвалідностей для людей, які хотіли уникнути мобілізації. Під час затримання 4 жовтня у Крупи провели обшук і в квартирі виявили 6 млн дол. готівкою, а в робочому кабінеті — 100 тис. дол. У мережі опублікувало фото, на якому фігурував чоловік: він позував на тлі дивану з розкладеними рядочком купюрами.

У справі ДБР фігурують двоє осіб — Тетяна Крупа та її син Олександр, розповіли правоохоронці. Олександр Крупа — очільник відділення Пенсійного фонду у Хмельницькій області, а чоловік Володимир — керівник Державної аудиторської служби цього ж регіону. Фігуранти підозрюються за чотирма статтями Кримінального кодексу: хабарництво, шахрайство у особливо великих розмірах, легалізація злочинних прибутків тощо. Максимальне покарання за цими статтями — до 12 років тюрми.

На сьогодні ексначальниця МСЕК перебуває під арештом з правом виходу під заставу за 260 млн грн. Термін запобіжного заходу спливає 23 березня: має відбутись суд, який вирішить, що робити далі.

Нагадуємо, 28 лютого видання OBOZ.UA розповіло про долі прокурорів з Хмельницької області, які отримали статус людей з інвалідністю за часів Тетяни Крупи.