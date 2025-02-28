Скандал с МСЭК: прокуроры, которых якобы уволили из-за схемы с пенсиям, получили новые должности

Также пять прокуроров, которые были фигурантами скандала прошлого года, сохранили высокие зарплаты и высокие пенсии.

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В прошлом году генеральный прокурор Андрей Костин и еще пятеро руководителей областных прокуратур уволились из-за пенсионного скандала. Тогда выяснилось, что прокуроры через суды получали заоблачные пенсии, а иногда для этого оформляли, вероятно, фейковые инвалидности с помощью МСЭК. Однако выяснилось, что из пяти областных прокуроров, которых "уволили" после скандала с повышением пенсий через суд, никто не был лишен рабочего места в органах прокуратуры. Все они получили новые должности и сохранили высокие пенсии и зарплаты. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Лишь один из пяти областных прокуроров уволился, однако лишь в конце января 2025-го и уже с новой должности по собственному желанию. Среди 61 прокурора, получивших себе высокие пенсии благодаря МСЭК и статусу лица с инвалидностью, подозрения получили только двое. Однако и они сохраняют свои рабочие места в прокуратуре.

После скандала подал в отставку только генпрокурор Андрей Костин, но из-за того, что скандал произошел в его ведомстве.

Андрей Костин стал единственным, кто ушел с должности Фото: Скриншот

"Пятеро руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении с должностей. Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Все они получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда", — говорится в заявлении пресс-службы Офиса генерального прокурора (ОГПУ).

Кто из прокуроров "с инвалидностью" остался на должности

Однако на самом деле ни один руководитель областной прокуратуры не был в прошлом году уволен. Всех их просто перевели на другие должности. Так, руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Андрей Олейник (именно среди его подчиненных было больше всего прокуроров с инвалидностью среди всех регионов) якобы уволился в октябре 2024-го. Но на самом деле Олейник был переведен на должность прокурора отдела, и уволился он только в конце января 2025-го уже с новой должности. В январе он получил зарплату в размере 922 904 грн, а в феврале задекларировал еще 710 182 грн (после увольнения).

Ежемесячная пенсия Александра Фильчакова, бывшего руководителя Харьковской областной прокуратуры в 2023-м (за 2024-й еще нет декларации) достигала 68,5 тыс. грн. Это втрое больше, чем установленный государством максимум (это ограничение Фильчаков обошел через суд). А после "увольнения" его все равно назначили на руководящую должность.

В конце октября 2024-го он задекларировал 208,8 тыс. грн зарплаты уже как заместитель начальника третьего отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей территориального управления Государственного бюро расследований Харьковской областной прокуратуры.

Руководитель Тернопольской областной прокуратуры Андрей Миколайчук якобы уволился в октябре 2024-го. Но в конце января 2024-го он задекларировал зарплату в размере 159,4 тыс. грн уже в должности прокурора областной прокуратуры. В 2023-м (за 2024-й годовую декларацию прокурор еще не подал) Миколайчук получал в среднем 27,2 тыс. грн пенсии и 149 тыс. зарплаты.

Андрей Глумаков, руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона (получал по 70,2 тыс. грн пенсии в месяц), после фейкового увольнения занял должность прокурора отдела. В конце октября он задекларировал 272,5 тыс. грн зарплаты.

Как прокурорам удавалось получать пенсии и зарплаты одновременно

На должностях остаются даже те прокуроры, против которых уже открыли уголовное производство и следствием доказан факт фальсификации инвалидности. Напомним, прокурор с инвалидностью для особой высокой прокурорской пенсии может иметь всего 10 лет стажа, а прокурор без инвалидности — 25 лет. Поэтому получив статус лица с инвалидностью, прокуроры параллельно с зарплатой могут получать высокие пенсии уже с 30 лет (в стаж засчитывают половину периода обучения).

Как пример, инвалидность заместителя руководителя Уманской окружной прокуратуры Тараса Горобца. Сейчас Горобец — фигурант уголовного дела. Он получил высокую пенсию, имея всего 10 лет стажа. Проверка показала, что на инвалидность права он не имел, ее отменили. Пенсионный фонд уплатил прокурору лишних 477 тыс. грн.

Но Тарас Горобец даже в статусе подозреваемого сохраняет уже новую должность. В январе 2025-го, уже после скандала, в соответствии с приказом Черкасской областной прокуратуры, его назначили на должность прокурора Христиновского отдела Уманской окружной прокуратуры.

В Печерском районном суде представитель Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора требовал отстранить подозреваемого от должности, однако получил отказ. Горобец стал прокурором Жашковского отдела Уманской местной прокуратуры в 2013-м. Через семь лет он обратился в МСЭК и оформил себе инвалидность. В 2023-м, имея всего 10 лет стажа, Тарас Горобец перешел с пенсии по инвалидности на прокурорскую.

Инвалидность прокурору установили представители Черкасской областной МСЭК №2. При этом расследование ГБР подтвердило, что "болезни и степени функциональных нарушений и ограничения жизнедеятельности вследствие имеющихся заболеваний не соответствуют критериям установления групп инвалидности, в частности II группы (бессрочно)". Центральная МСЭК Минздрава после проверки приняла решение об отмене инвалидности.

Обыски у руководительницы Хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы Фото: ГБР

Сергей Наконечный, руководитель Хмельницкой окружной прокуратуры, получил подозрение 26 декабря 2024-го. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 190 УКУ (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенное в особо крупных размерах). Имея 18 лет прокурорского стажа, он обратился в ПФУ для назначения пенсии. В Пенсионном фонде ему отказали. Тогда он получил заключение об инвалидности и получал раннюю пенсию в размере 20,9 тыс. грн в месяц. Его отстранили от должности по решению суда временно, но он остается руководителем окружной прокуратуры.

Напомним, Фокус писал о деле МСЭК и прокуроров, которые получали инвалидность, которую в ГБР считают фейковой.

После задержания в октябре 2024 года правоохранителями тогдашней главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, СНБО объявил о реформировании этой структуры.