Имеет пять квартир и пекарню: нардеп пожаловался на небольшую зарплату и захотел компенсации (видео)

Народный депутат, экс-член запрещенной политической силы ОПЗЖ, Анатолий Бурмич хотел бы иметь большую зарплату в Верховной Раде, потому что ему не хватает на жизнь в Киеве. Политик пожалел, что зарплата меньше, чем у коллег за рубежом, но выше, чем у украинских учителей. При этом электронная декларация политика показывает большое количество имущества и собственный бизнес.

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Жалобы Бурмича на маленькую зарплату нардепа прозвучали в эфире "Новости. Live" вечером 29 апреля.

Зарплаты нардепов — выступление Бурмича см. с 5:29:13

Политик отреагировал на вопрос относительно законопроекта о повышении компенсаций нардепам на жизнь в Киеве. У него поинтересовались, как об этом можно говорить при малых доходах других категорий населения. Бурмич согласился, что в Украине действительно малые зарплаты получают учителя. При этом он получает 52 тыс. грн, а глава комитета ВР — 53 тыс. грн, спикер — 100 тыс. грн, слышно на видео. Политик подчеркнул, что получает меньше денег по сравнению с парламентариями других стран.

"Должна ли быть у депутата такая зарплата? Потому что по сравнению с учителем, конечно, она намного больше. Мне кажется, по сравнению с теми парламентариями, которые в других странах, так у нас она небольшая", — сказал он.

После этого Бурмич пожаловался на оплату аренды в Киеве. По его словам, аренда квартиры в столице — 18-20 тыс. грн, и именно такие приблизительные средства компенсируют нардепам. В то же время парламентарий пояснил, что компенсацию следует поднять, потому что за те деньги условия в квартирах не слишком хорошие.

"Если человек приехал, перевез семью, ему надо работать в нормальных условиях, и, чтобы не делать какой-то ремонт, то за 20 000 ему трудно будет", — слышно на видео.

Зарплаты нардепов — детали

Анатолий Бурмич — 63-летний нардеп, избранный от ОПЗЖ, а теперь — член депутатской группы "Восстановление Украины" и вошел в антикоррупционный комитет, указано на портале Рады. НАПК разместило декларацию политика, заполненную в марте 2024 года. В декларации указано, что в 2023 году он получил суммарно 1,6 млн грн. Распределение доходов — зарплата 644 тыс. грн, компенсация расходов как нардепа 644 тыс. грн, компенсация расходов на проезд 90 тыс. грн, пенсия 187 тыс. грн, проценты и деньги арендаторов — около 90 тыс. грн.

В декларации также перечисляется имущество и компании парламентария, который пожаловался на недостаток средств на съем квартиры в Киеве:

жилой дом — площадь 735 кв. м;

квартиры — площадь 132 кв. м, 92 кв. м, 118 кв. м, 98,5 кв. м, а также апартаменты — 61,3 кв. м, стоимость 1,7 млн грн;

земля — площадь 5,6 тыс. кв. м, 600 кв. м, 2 427 кв. м;

другие нежилые помещения — площадями по 190 кв. м.

гараж — площадь 21 кв. м, стоимость 326 тыс. грн;

паркоместо — стоимость 470 тыс. грн;

автомобили — два VOLKSWAGEN TOUAREG за 350 тыс. грн и 1,5 млн грн;

пекарня ООО "Добрыня-Хлеб" — 50% принадлежит супруге.

Зарплаты нардепов — фрагмент декларации Анатолия Бурмича Фото: Скриншот

На странице Facebook нардепа пока нет комментариев относительно заявления о маленькой зарплате.

Между тем в Верховной Раде 30 апреля состоялось голосование по законопроекту №13216 о повышении выплат парламентариям, но его не приняли: голосов "за" было всего 208. Согласно идее законодателей, планировали повысить компенсацию аренды с 25 200 до 27 900 грн.

Напоминаем, в июле 2024 года нардепы также пытались поднять выплаты и объясняли, что это деньги на помощников, которые слишком тяжело работают.