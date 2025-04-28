"Выросли цены": нардепам планируют увеличить компенсации за аренду жилья, детали

В Верховной Раде предлагают увеличить компенсацию за аренду жилья в столице для народных депутатов с 650 до 900 грн в сутки с 1 мая из-за роста потребительских цен за период с 2018-го по 2024 год.

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Соответствующий законопроект №13216 зарегистрирован на сайте Верховной Рады 28 апреля.

Инициатором проекта выступил председатель комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко от фракции "Слуга народа". Документ предлагает изменения в приложение к смете Верховной Рады Украины на 2025 год.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас депутаты получат компенсацию за аренду жилья или съем номера в гостинице из расчета 650 грн в сутки. Сумма в месяц отличается от 18 200 до 20 150 грн на одного парламентария в зависимости от количества календарных дней.

"При этом, учитывая индекс потребительских цен за период 2018-2024 годов, размер компенсации должен был бы вырасти за этот период в среднем более на 77 процентов, как пример рост цен на топливо увеличился по сравнению с 2018 годом в 4,3 раза или на 400 процентов, коммунальные услуги по сравнению с 2018 годом в 3,4 раза или в среднем на 59 процентов", — пояснили авторы проекта.

Законопроектом предлагается с 1 мая поднять компенсацию стоимости аренды до 900 грн в сутки (то есть от 25 200 до 27 900 грн в месяц).

Нардепам могут поднять компенсацию за аренду жилья с 650 до 900 грн в сутки Фото: скриншот

Также в пояснительной записке отмечается, что для реализации проекта не нужны будут дополнительные расходы из государственного бюджета, поскольку благодаря уменьшению количества нардепов, имеющих право на компенсацию, удалось сэкономить необходимые для обеспечения новых норм суммы.

Отметим, согласно ст. 35 Закона "О статусе народного депутата Украины" компенсацию имеют право получать нардепы, которые не обеспечены жильем в Киеве и живут на расстоянии более 30 км от столицы.

Напомним, журналисты проекта "Схемы" ("Радио Свобода") 24 апреля опубликовали расследование, которым определили место пребывания разыскиваемого в Украине нардепа Сергея Шахова. Расследователи выяснили, что он живет в элитных апартаментах в Дубае.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 11 апреля предположил, что в будущем количество народных депутатов в Раде могут сократить на треть: с 450 до 300 человек.