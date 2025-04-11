Количество народных депутатов в Раде могут сократить на треть, — Стефанчук (видео)

В украинском парламенте могут уменьшить количество народных депутатов из-за сокращения численности населения. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предполагает, что для функционирования Рады было бы достаточно 300 парламентариев вместо 450.

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Об этом спикер украинского парламента сказал в интервью в выпуске программы "Є розмова", опубликованном на YouTube-канале "Укрінформа" 11 апреля.

Руслан Стефанчук предполагает, что в Верховной Раде могут сократить количество депутатов. На видео с 32:36.

На вопрос, планируется ли в парламенте сокращение количества нардепов, Стефанчук ответил, что еще 29 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект об изменениях в Конституцию Украины, которым предусматривалось сокращение численности парламентариев до 300 человек.

"К большому сожалению, в то время Конституционный Суд дал отрицательное заключение на этот законопроект, чем заблокировал его рассмотрение в Верховной Раде", — сказал спикер.

По словам Стефанчука, вопрос уменьшения количества народных депутатов встанет в украинском обществе снова, потому что в Украине стало меньше населения.

"Объективно уменьшилось количество лиц в Украине, которые будут представлены в едином законодательном органе. Когда было 52 миллиона, это один разговор, а когда сегодня людей намного меньше, бесспорно, вопрос представительства в обществе должен быть пересмотрен", — объяснил председатель Верховной Рады.

Ориентировочно, по мнению Стефанчука, в будущем парламент Украины может состоять из 300 депутатов, но эта цифра не окончательная и может измениться при дальнейших расчетах.

Напомним, "Украинская правда" 3 апреля писала, как команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к выборам в Украине.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга 7 февраля рассказывал, сколько нардепов выехали в США для налаживания отношений с американскими Конгрессом и Сенатом.