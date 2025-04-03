"Мы до сих пор в обойме": как команда Зеленского готовится к выборам в Украине, — СМИ

Сообщалось, что президент Владимир Зеленский якобы собрал совещание в ОП и поставил задачу готовиться к выборам. Журналисты выяснили, что на Банковой действительно "что-то происходит" и конфликт в Белом доме даже сыграл на руку политику.

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Об этом говорится в статье "Украинской правды" от 3 апреля.

Источники из окружения Зеленского не дали прямого ответа о совещании, но подготовку не отрицают.

"Может, и была какая-то встреча. Но сейчас никто ничего системно не делает. Вот просто нет человека, который бы собирал какие-то штабы или большие рабочие группы, который бы говорил, что вот мы делаем то и то, вы бежите сюда, говорим это, мочим этих. А президенту пока явно не до этого. Поэтому что-то происходит, но реальной подготовкой это не назовешь", — заявил один из членов команды.

По данным издания, на Банковой убеждены, что наиболее эффективным сценарием сохранения власти будет стремительная президентская кампания. Неназванный политтехнолог пояснил, что когда война стала рутиной, часть избирателей увидела "идеального лидера" в экс-главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, часть начала искать других героев, а рейтинг Зеленского падал. Ситуацию неожиданно изменил скандальный спор с президентом США Дональдом Трампом.

"Произошло то, что называется "сплочение вокруг флага": украинцы увидели неслыханную угрозу в лице Трампа — он атакует не Зеленского, а каждого из них. Поэтому надо отбросить все разногласия и сплотиться. Президент мгновенно получил скачок рейтинга и лояльную прессу, потому что как критиковать того, кого атакует внешний агрессор", — отметил эксперт.

Для принятия изменений в избирательное законодательство их должны разработать ЦИК с экспертной средой, рассмотреть в профильном комитете Верховной Рады и поддержать нардепы в двух чтениях. Все собеседники заверили журналистов, что никакого серьезного движения в этом направлении нет.

"На Банковой вроде что-то происходит, вроде как к каким-то выборам готовятся. Но депутатам никто ничего не объяснял", — подчеркнул источник из фракции "Слуга народа".

"Что хотеть о выборах, если даже о мирных переговорах Раду вообще официально никто ни о чем не информирует. (Петр, — ред.) Порошенко и другие недавно срывали заседания, потому что требовали дать парламенту хоть какую-то информацию от официальных лиц. И не получили ничего, (Руслан, — ред.) Стефанчук просто закрыл заседание", — заявил другой нардеп.

Команда Зеленского проявляет изрядную осторожность. Сообщается, что еще с осени 2024 года глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк была не против покинуть пост, а руководство хотело ее заменить. Однако опасения, что люди увидят в этом подготовку к выборам, затормозил процесс.

"Все было готово, чтобы сделать Мишу Федорова главой партии. Но никто ничего не двигает. Потому что как только мы начнем хоть что-то делать, то все прибегут и будут кричать: "Ага, власть готовится к выборам!". Оно нам не нужно. Поэтому все зависло", — пояснил один из депутатов.

Сообщается, что такая ситуация — не только с заменой председателя партии.

"Даже какие-то технические назначения в региональных ячейках сделать, или заменить людей в политсовете, которые уже повыпадали и ничего не делают — нельзя. (Давид, — ред.) Арахамия всем говорит, что, друзья, ничего не двигайте, потому что все рухнет. Так и работаем", — рассказал другой источник из "Слуги народа".

Большинство собеседников подтвердили, что сейчас подготовительную работу в наработке стратегии пытается проводить глава Минцифры и вице-премьер-министр Михаил Федоров.

"Миша привозил технологов из Испании, которые на самом деле украинские. Что-то думает, ищет варианты. Пытается что-то придумать по партии. Но это не штабы и региональная сетка, это пока поиск идей", — уточнил близкий к Банковой политтехнолог.

Сам Федоров, комментируя вероятную подготовку к выборам, заверил, что сейчас сосредоточен на войне. Он подчеркнул, что не уверен вообще в возможности проведения каких-то выборов.

"Готовим ли мы выборы? Да. Но готовимся ли мы к выборам в ближайшие 3-6 месяцев? Нет. Просто даем всем понять, что мы до сих пор в обойме", — подытожил неназванный собеседник на Банковой.

Напомним, в BBC со ссылкой на источники в Офисе президента и правительстве сообщали, что публикация в СМИ о подготовке к выборам в июле 2025 года — это "фейковая или манипулятивная информация". Также политики опровергли совещание, созванное Владимиром Зеленским.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также опроверг информацию о проведении совещания по выборам. Он отметил, что никакой подготовки к выборам не ведется. По словам нардепа, все партии и группы согласились, что выборы должны состояться через полгода после отмены военного положения.