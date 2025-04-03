"Ми досі в обоймі": як команда Зеленського готується до виборів в Україні, — ЗМІ

Повідомлялось, що президент Володимир Зеленський нібито зібрав нараду в ОП і поставив задачу готуватись до виборів. Журналісти з’ясували, що на Банковій дійсно "щось відбувається" і конфлікт у Білому домі навіть зіграв на руку політику.

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Про це йдеться у статті "Української правди" від 3 квітня.

Джерела з оточення Зеленського не дали прямої відповіді про нараду, але підготовку не заперечують.

"Може, і була якась зустріч. Але зараз ніхто нічого системно не робить. От просто немає людини, яка б збирала якісь штаби чи великі робочі групи, яка б казала, що от ми робимо те і те, ви біжите сюди, говоримо оце, мочимо оцих. А президенту поки явно не до цього. Тому щось відбувається, але реальною підготовкою це не назвеш", — заявив один з членів команди.

За даними видання, на Банковій переконані, що найбільш ефективним сценарієм збереження влади буде стрімка президентська кампанія. Неназваний політтехнолог пояснив, що коли війна стала рутиною, частина виборців побачила "ідеального лідера" в ексголовнокомандувачі ЗСУ Валерії Залужному, частина почала шукати інших героїв, а рейтинг Зеленського падав. Ситуацію несподівано змінила скандальна суперечка з президентом США Дональдом Трампом.

"Відбулось те, що називається "гуртування навколо прапора": українці побачили нечувану загрозу в особі Трампа — він атакує не Зеленського, а кожного із них. Тому треба відкинути всі розбіжності й згуртуватись. Президент миттєво отримав стрибок рейтингу і лояльну пресу, бо як критикувати того, кого атакує зовнішній агресор", — зазначив експерт.

Для ухвалення змін до виборчого законодавства їх мають розробити ЦВК з експертним середовищем, розглянути у профільному комітеті Верховної Ради й підтримати нардепи у двох читаннях. Усі співрозмовники запевнили журналістів, що жодного серйозного руху в цьому напрямку немає.

"На Банковій наче щось відбувається, наче як до якихось виборів готуються. Але депутатам ніхто нічого не пояснював", — підкреслило джерело з фракції "Слуга народу".

"Що хотіти про вибори, якщо навіть про мирні переговори Раду взагалі офіційно ніхто ні про що не інформує. (Петро, — ред.) Порошенко й інші недавно зривали засідання, бо вимагали дати парламенту хоч якусь інформацію від офіційних осіб. І не отримали нічого, (Руслан, — ред.) Стефанчук просто закрив засідання", — заявив інший нардеп.

Команда Зеленського проявляє неабияку обережність. Повідомляється, що ще з осені 2024 голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк була не проти залишити посаду, а керівництво хотіло її замінити. Однак побоювання, що люди побачать у цьому підготовку до виборів, загальмував процес.

"Все було готово, щоб зробити Мішу Федорова главою партії. Але ніхто нічого не рухає. Бо як тільки ми почнемо хоч щось робити, то всі прибіжать і будуть кричати: "Ага, влада готується до виборів!". Воно нам не треба. Тому все зависло", — пояснив один з депутатів.

Повідомляється, що така ситуація — не лише з заміною голови партії.

"Навіть якісь технічні призначення в регіональних осередках зробити, чи замінити людей в політраді, які уже повипадали й нічого не роблять — не можна. (Давид, — ред.) Арахамія всім каже, що, друзі, нічого не рухайте, бо все завалиться. Отак і працюємо", — розповіло інше джерело зі "Слуги народу".

Більшість співрозмовників підтвердили, що нині підготовчу роботу в напрацюванні стратегії намагається проводити голова Мінцифри й віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

"Міша привозив технологів з Іспанії, які насправді українські. Щось думає, шукає варіанти. Намагається щось придумати по партії. Але це не штаби й регіональна сітка, це поки пошук ідей", — уточнив близький до Банкової політтехнолог.

Сам Федоров, коментуючи ймовірну підготовку до виборів, запевнив, що зараз зосереджений на війні. Він підкреслив, що не впевнений взагалі у можливості проведення якихось виборів.

"Чи ми готуємо вибори? Так. Але чи ми готуємось до виборів в найближчі 3–6 місяців? Ні. Просто даємо усім зрозуміти, що ми досі в обоймі", — підсумував неназваний співрозмовник на Банковій.

Нагадаємо, у BBC з посиланням на джерела в Офісі президента й уряді повідомляли, що публікація у ЗМІ про підготовку до виборів у липні 2025 року — це "фейкова чи маніпулятивна інформація". Також політики спростували нараду, скликану Володимиром Зеленським.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також заперечив інформацію про проведення наради щодо виборів. Він наголосив, що жодної підготовки до виборів не ведеться. Зі слів нардепа, усі партії й групи погодились, що вибори мають відбутись через пів року після скасування воєнного стану.