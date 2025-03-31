Без доручень і нарад: у Зеленського заперечили статтю Economist про вибори у 2025 році

Офіс президента України не проводив наради для проведення виборів в Україні у липні 2025 року. Видання Economist, яке написало статтю про вибори, подало неправдиву інформацію.

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Про відсутність планів щодо виборів в Україні протягом наступного літа написало медіа "BBC News Україна".

Вдень 31 березня видання поспілкувалось з неназваним джерелом в офісі Зеленського, а також в українському уряді, вказано у статті. Співрозмовники заявили, що публікація про вибори у липні 2025 року — це "фейкова чи маніпулятивна інформація". Крім того, вони запевнили, що не відбулось нічого з того, про що написали в Economist. Зокрема, не було ні наради, присвяченій липневим виборам, ні доручень, щоб їх провести, наголосили анонімні джерела.

"Зараз головне питання — досягнення миру, і говорити, що вже йде підготовка виборів — зовсім некоректно", — навело "BBC News Україна" слова співрозмовника, імені якого не вказало.

Вибори в Україні — деталі

Про позицію Офісу президента щодо виборів в Україні також написало медіа "Радіо Свобода". Медіа отримало коментар від неанонімного співрозмовника — радника президента з питань комунікації Дмитра Литвина. Зі слів посадовця, публікація видання Economist не відповідає дійсності та навів аргументи про те, що виборів не буде. Литвин пояснив, що вибори під час війни не відповідають вимогам Конституції, законодавству, "здоровому глузду" та становлять загрозу безпеці.

"Ми не готуємось до проведення виборів, бо вибори у воєнний час неможливі", — наголосив Литвин.

30 березня видання The Economist опублікувало статтю, у якій говорилось про підготовку до виборів в Україні. При цьому видання посилалось на анонімні джерела, які запевняли, що в офісі президента Володимира Зеленського начебто відбулась нарада щодо цього питання. Можливе рішення може прийняти Верховна Рада, орієнтовно, 5 травня, повідомило джерело. Також у статті вказано, що голосування може відбутись або мінімум через 60 днів, тобто у липні, або через три місяці, щоб виборча комісія встигла уточнити списки. При цьому підготовку до виборів будуть проводити таємно: анонімне джерело пояснило, що таким чином хочуть позбутись суперників і щоб не "розірвати країну на частини".

Тим часом 15 березня видання Politico опублікувало матеріал з посиланням на анонімні джерела в США. Як розповіли джерела журналістів, Білий дім начебто провів таємні зустрічі з чотирма політиками — можливими суперниками Зеленського на виборах.

Нагадуємо, 31 березня начальник Центральної виборчої комісії Олег Діденко висловився щодо можливих термінів виборів в Україні, якщо їх все ж оголосять. Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, чи хоче поборотись за посаду президента України.