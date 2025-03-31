Без поручений и совещаний: у Зеленского опровергли статью Economist о выборах в 2025 году

Офис президента Украины не проводил совещания для проведения выборов в Украине в июле 2025 года. Издание Economist, которое написало статью о выборах, подало ложную информацию.

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Об отсутствии планов по выборам в Украине в течение следующего лета написало медиа "BBC News Украина".

Днем 31 марта издание пообщалось с неназванным источником в офисе Зеленского, а также в украинском правительстве, указано в статье. Собеседники заявили, что публикация о выборах в июле 2025 года — это "фейковая или манипулятивная информация". Кроме того, они заверили, что не произошло ничего из того, о чем написали в Economist. В частности, не было ни совещания, посвященного июльским выборам, ни поручений, чтобы их провести, отметили анонимные источники.

"Сейчас главный вопрос — достижение мира, и говорить, что уже идет подготовка выборов — совсем некорректно", — привело "BBC News Украина" слова собеседника, имя которого не указало.

Выборы в Украине — детали

О позиции Офиса президента относительно выборов в Украине также написало медиа "Радио Свобода". Медиа получило комментарий от неанонимного собеседника — советника президента по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина. По словам чиновника, публикация издания Economist не соответствует действительности и привел аргументы о том, что выборов не будет. Литвин пояснил, что выборы во время войны не соответствуют требованиям Конституции, законодательству, "здравому смыслу" и представляют угрозу безопасности.

"Мы не готовимся к проведению выборов, потому что выборы в военное время невозможны", — подчеркнул Литвин.

30 марта издание The Economist опубликовало статью, в которой говорилось о подготовке к выборам в Украине. При этом издание ссылалось на анонимные источники, которые уверяли, что в офисе президента Владимира Зеленского якобы состоялось совещание по этому вопросу. Возможное решение может принять Верховная Рада, ориентировочно, 5 мая, сообщил источник. Также в статье указано, что голосование может состояться или минимум через 60 дней, то есть в июле, или через три месяца, чтобы избирательная комиссия успела уточнить списки. При этом подготовку к выборам будут проводить тайно: анонимный источник объяснил, что таким образом хотят избавиться от соперников и чтобы не "разорвать страну на части".

Тем временем 15 марта издание Politico опубликовало материал со ссылкой на анонимные источники в США. Как рассказали источники журналистов, Белый дом якобы провел тайные встречи с четырьмя политиками — возможными соперниками Зеленского на выборах.

Напоминаем, 31 марта начальник Центральной избирательной комиссии Олег Диденко высказался относительно возможных сроков выборов в Украине, если их все же объявят. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, хочет ли побороться за пост президента Украины.