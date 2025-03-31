Відповідь щодо цього не змінилася: чи братиме Залужний участь у виборах

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії, Валерій Залужний заявив, що під час війни потрібно працювати й не думати про вибори. Так він прокоментував інформацію про можливе балотування.

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Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна" під назвою "Вибори, Трамп і перемир'я. Чого бояться і до чого готуються у владі та опозиції".

"Моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую", — зазначив Валерій Залужний.

Журналісти зазначають, що участь або неучасть ексголовкома у виборах — головний фактор невизначеності. Чинний посол також не коментує цю ситуацію в розмовах із численними емісарами з київських політичних кіл.

В матеріалі йдеться, що деякі упевнені в його участі у президентських виборах. На думку ж інших, Валерій Залужний схиляється до того, щоб піти на вибори Ради на чолі політсили Зеленського. Треті зазначають, що він зовсім не братиме участь у виборах.

"Ймовірно, через фізичну відсутність в Україні екс-головком почав дещо випадати із загального порядку денного того, чим живе країна. І навіть за нинішнього рівня розвитку технологій це, напевно, було неминуче", — додають журналісти.

Вони уточнюють, що на тлі поточної кризи у відносинах зі США Валерій Залужний "особливо ніяк себе не проявив". Наступного дня після зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Залужний запостив фотографію, де вони українським очільником тиснуть руки. Через декілька днів посол виступив із промовою про руйнування "старого світового порядку". На цьому, "по суті, все".

Однак, на думку одного з опозиційних депутатів, в Україні ніколи не обирали президентів раціонально. Тому, по суті, зараз не залишилось жодної альтернативи, крім ексголовкома, оскільки "влада повністю зачистила поле". Валерій Залужний абсорбує в собі почуття надії, і людям завжди потрібна надія.

"Тим паче, у Залужного є і готова, дуже приваблива для безлічі українців формула, з якою можна йти на будь-які вибори: як би нам не було складно, але вже точно не буде соромно", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 19 березня в Politico вийшов матеріал, де зазначалось про таємні переговори соратників Трампа з опонентами Зеленського. Співрозмовники видання впевнені, що в Білому домі зневажають президента України.

Через деякий час, 30 березня, в The Economist вийшов матеріал, де зазначалось, що Володимир Зеленський націлений провести вибори на початку липня. Припускається, що на той час в Україні буде скасовано воєнний стан.