"Позиція не змінилась": у Раді прокоментували інформацію про вибори президента

Голова фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія заперечує факт наради в Офісі президента щодо підготовки до виборів, про яку писало видання The Economist.

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Про це він зазначив у коментарі "Суспільному". За словами нардепа, такої наради не було, відповідно, участі в ній він не брав.

"Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася після того", — додав Арахамія.

Підготовка до виборів президента України: що відомо

Нагадаємо, наприкінці березня журналісти видання The Economist із посиланням на джерела в українському уряді зазначили, що президент України Володимир Зеленський націлений провести вибори на початку липня, припускаючи, що на той час в Україні буде скасовано воєнний стан. За інформацією, він скликав нараду, на якій доручив своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню.

Наступного дня заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що для проведення виборів після скасування воєнного стану необхідно змінити законодавство після війни, тому провести вибори можливо лише через пів року. Однак, за інформацією голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка, пропозиції до закону про повоєнні вибори наразі опрацьовуються й надалі вони будуть запропоновані парламенту.

Ситуацію з можливим балотуванням коментував колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії Валерій Залужний. Він заявив, що під час війни потрібно працювати й не думати про вибори.