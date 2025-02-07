По словам спикера Верховной Рады, нардепы поехали за свой счет для восстановления отношений с Конгрессом и Сенатом США.

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В настоящее время 37 народных депутатов выехали из Украины в командировку в Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук во время брифинга в Верховной Раде Украины, сообщает "Радио Свобода".

"Перед Украиной стоит очень важная задача — перезагрузить наши отношения с нашими стратегическими партнерами, которыми являются США. И мы делаем это системно на всех уровнях, на абсолютно всех уровнях, в том числе на уровне восстановления наших отношений с Конгрессом и Сенатом США", — отметил он.

По словам спикера, именно поэтому делегация в составе 37 человек выехала в Соединенные Штаты Америки. Там они должны "системно работать с сенаторами, с депутатами от Конгресса для налаживания отношений".

По словам Руслана Стефанчука, что в парламент избрано большое количество новых депутатов. В США поехала такая большая делегация, чтобы "привезти в Украину новые связи, новое видение". Находятся они там за свой счет.

Спикер добавил, что сейчас украинский парламент работает в соответствии с графиком, в том числе и на прифронтовых территориях.

"Работа парламента не сводится к нажатию на кнопки. Это работа в комитетах, это работа во временных следственных комиссиях, это работа на дипломатическом фронте, это большой и разветвленный вопрос. Поэтому именно этот аспект, я считаю, довольно качественным в работе украинского парламента", — добавил он.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские депутаты отдают предпочтение зарубежным командировкам, а не поездкам в прифронтовые города. По его данным, половина парламента находится на Молитвенном завтраке в США, а не в Херсоне, Запорожье, Сумах или Харьковской области.

Также недавно Владимир Зеленский также сообщал о планах президента РФ Владимира Путина весной, летом или осенью перебросить войска в Беларусь. Таким образом Путин попытается втянуть Беларусь в войну.