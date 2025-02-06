Половина Рады – на завтраке в США: Зеленский упрекнул нардепов за частые командировки

По словам президента, украинские депутаты предпочитают зарубежные командировки, а не поездки в прифронтовые города. Вместо постоянных разъездов нардепы обязаны работать на людей.

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Украинские народные депутаты предпочитают находиться в зарубежных командировках, а не в прифронтовых городах Украины. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

По данным главы государства, половина парламента находится на Молитвенном завтраке в США, а не в Херсоне, Запорожье, Сумах или Харьковской области. Зеленский подчеркнул важность голоса каждой ветви власти в Украине, но при этом представители этих ветвей должны быть на работе.

"Чтобы услышать чей-то голос, нужно с кем-то общаться. Я постоянно выгляжу человеком, который не дает нашим парламентариям вроде бы жить в постоянной командировке", — заметил президент.

Президент отметил, что вопрос не в Штатах, а в постоянных командировках депутатов. Вместо разъездов они должны работать на людей, которые их избрали.

"Я не говорю обо всех парламентариях, но мы имеем с вами то, что имеем. Мне кажется, это очень важно", – сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос, доволен ли Зеленский работой парламента, он ответил: "Я очень доволен работой парламента, но, к сожалению, Рада не каждый день работает".

Напомним, Зеленский недавно говорил, что ядерное оружие могло бы стать надежной гарантией безопасности Украины. В США не рассматривают эту идею всерьез и советуют следовать здравому смыслу.

Зеленский также сообщал о планах президента РФ Владимира Путина весной, летом или осенью перекинуть войска в Беларусь. Таким образом Путин попытается втянуть Беларусь в войну.