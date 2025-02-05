"Будет думать о других странах": Путин будет пытаться затянуть Беларусь в войну, — Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что Беларусь уже была втянута в войну. По его мнению, Владимир Путин "будет провоцировать другие страны", вероятно, Польшу или Балтийские государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что глава Российской Федерации Владимир Путин собирается весной, летом или осенью расположить войска в Беларуси, пытаясь втянуть страну в войну. Такое заявление он сделал по итогам встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, пишет "Укринформ".

"Вы увидите, весной, летом или осенью, он будет располагать силы на территории Беларуси. И многие европейцы, возможно, и Соединенные Штаты, будут говорить, что это запугивание Польши, Литвы, других наших балтийских партнеров. Но вы увидите, что он будет делать все, чтобы втянуть их, будет думать, как их провоцировать. Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае он таким образом затянет Беларусь в войну", — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Владимир Путин делает все, чтобы "не остановить эту войну". По его словам, президент РФ "будет идти дальше", "думать о других странах" и "провоцировать другие страны". Владимир Зеленский предположил, что, возможно, следующей будет Польша, или Балтийские страны.

По мнению президента Украины, после того, как с территории Беларуси Украину атаковали ракетами, эта страна уже была в войне.

"Но их люди — нет, и их войско — пока нет, но Путин этого очень хочет. И поэтому я считаю, что надо делать все, чтобы его остановить", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, во вторник, 4 февраля Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Он заявил о готовности сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если это будет необходимо для завершения войны.

После этого Фокус выяснил, возможна ли встреча двух президентов. Эксперты отмечают, что за столом переговоров не должны сидеть только Россия и Украина — должно быть больше участников, которые будут подписывать договор.