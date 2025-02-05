"Буде думати про інші країни": Путін намагатиметься затягнути Білорусь у війну, — Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що Білорусь уже була втягнута у війну. На його думку, Володимир Путін "буде провокувати інші країни", ймовірно, Польщу або Балтійські держави.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що глава Російської Федерації Володимир Путін збирається весною, влітку або восени розташувати війська у Білорусі, намагаючись втягнути країну у війну. Таку заяву він зробив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, пише "Укрінформ".

"Ви побачите, навесні, влітку або восени, він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, можливо, і Сполучені Штати, будуть говорити, що це залякування Польщі, Литви, інших наших балтійських партнерів. Але ви побачите, що він буде робити все, щоб втягнути їх, буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь у війну", — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що Володимир Путін робить все, щоб "не зупинити цю війну". За його словами, президент РФ "буде йти далі", "думати про інші країни" та "провокувати інші країни". Володимир Зеленський припустив, що, можливо, наступною буде Польща, або Балтійські країни.

На думку президента України, після того, як з території Білорусі Україну атакували ракетами, ця країна вже була у війні.

"Але їхні люди — ні, і їхнє військо — поки що ні, але Путін цього дуже хоче. І тому я вважаю, що треба робити все, щоб його зупинити", — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Він заявив про готовність сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо це буде необхідно для завершення війни.

Після цього Фокус з'ясував, чи можлива зустріч двох президентів. Експерти зазначають, що за столом переговорів не повинні сидіти лише Росія й Україна — має бути більше учасників, які підписуватимуть договір.