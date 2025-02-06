Половина Ради — на сніданку в США: Зеленський дорікнув нардепам за часті відрядження

За словами президента, українські депутати віддають перевагу закордонним відрядженням, а не поїздкам у прифронтові міста. Замість постійних роз'їздів нардепи зобов'язані працювати на людей.

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Українські народні депутати хочуть перебувати в закордонних відрядженнях, а не в прифронтових містах України. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

За даними глави держави, половина парламенту перебуває на Молитовному сніданку в США, а не в Херсоні, Запоріжжі, Сумах чи Харківській області. Зеленський наголосив на важливості голосу кожної гілки влади в Україні, але при цьому представники цих гілок мають бути на роботі.

"Щоб почути чийсь голос, потрібно з кимось спілкуватися. Я постійно виглядаю людиною, яка не дає нашим парламентаріям начебто жити в постійному відрядженні", — зауважив президент.

Президент зазначив, що питання не в Штатах, а в постійних відрядженнях депутатів. Замість роз'їздів вони мають працювати на людей, які їх обрали.

"Я не кажу про всіх парламентаріїв, але ми маємо з вами те, що маємо. Мені здається, це дуже важливо", — сказав Зеленський.

На уточнювальне запитання, чи задоволений Зеленський роботою парламенту, він відповів: "Я дуже задоволений роботою парламенту, але, на жаль, Рада не щодня працює".

Нагадаємо, Зеленський нещодавно говорив, що ядерна зброя могла б стати надійною гарантією безпеки України. У США не розглядають цю ідею серйозно і радять дотримуватися здорового глузду.

Зеленський також повідомляв про плани президента РФ Володимира Путіна навесні, влітку або восени перекинути війська в Білорусь. Таким чином Путін спробує втягнути Білорусь у війну.