"Робота ВРУ — це не натискання кнопки": Стефанчук розповів, скільки нардепів знаходяться в США

За словами спікера Верховної Ради, нардепи поїхали власним коштом для відновлення стосунків з Конгресом і Сенатом США.

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На даний час 37 народних депутатів виїхали з України у відрядження до Сполучених Штатів Америки. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук під час брифінгу у Верховній Раді України, повідомляє "Радіо Свобода".

"Перед Україною стоїть дуже важливе завдання — перезавантажити наші відносини з нашими стратегічними партнерами, якими є США. І ми робимо це системно на всіх рівнях, на абсолютно всіх рівнях, в тому числі на рівні відновлення наших стосунків з Конгресом і Сенатом США", — зазначив він.

За словами спікера, саме тому делегація у складі 37 осіб виїхала до Сполучених Штатів Америки. Там вони мають "системно працювати із сенаторами, з депутатами від Конгресу для налагодження стосунків".

За словами Руслана Стефанчука, що до парламенту обрано велику кількість нових депутатів. До США поїхала така велика делегація, щоб "привезти в Україну нові зв'язки, нове бачення". Знаходяться вони там власним коштом.

Спікер додав, що нині український парламент працює відповідно до графіка, в тому числі й на прифронтових територіях.

"Робота парламенту не зводиться до натискання на кнопки. Це робота в комітетах, це робота в тимчасових слідчих комісіях, це робота на дипломатичному фронті, це велике і розгалужене питання. Тому саме цей аспект, я вважаю, доволі якісним в роботі українського парламенту", — додав він.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що українські депутати віддають перевагу закордонним відрядженням, а не поїздкам у прифронтові міста. За його даними, половина парламенту перебуває на Молитовному сніданку в США, а не в Херсоні, Запоріжжі, Сумах чи Харківській області.

Також нещодавно Володимир Зеленський також повідомляв про плани президента РФ Володимира Путіна навесні, влітку або восени перекинути війська в Білорусь. Таким чином Путін спробує втягнути Білорусь у війну.