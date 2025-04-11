Кількість народних депутатів у Раді можуть скоротити на третину, — Стефанчук (відео)

В українському парламенті можуть зменшити кількість народних депутатів через скорочення чисельності населення. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук припускає, що для функціонування Ради було б достатньо 300 парламентарів замість 450.

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Про це спікер українського парламенту сказав в інтерв'ю у випуску програми "Є розмова", опублікованому на YouTube-каналі "Укрінформу" 11 квітня.

Руслан Стефанчук припускає, що у Верховній Раді можуть скоротити кількість депутатів. На відео з 32:36.

На запитання, чи планується в парламенті скорочення кількості нардепів, Стефанчук відповів, що ще 29 серпня 2019 року Президент України Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт щодо змін до Конституції України, яким передбачалося скорочення чисельності парламентаріїв до 300 осіб.

"На превеликий жаль, на той час Конституційний Суд дав негативний висновок на цей законопроєкт, чим заблокував його розгляд у Верховній Раді", — сказав спікер.

За словами Стефанчука, питання зменшення кількості народних депутатів постане в українському суспільстві знову, бо в Україні стало менше населення.

"Об'єктивно зменшилася кількість осіб в Україні, які будуть представлені в єдиному законодавчому органі. Коли було 52 мільйони, це одна розмова, а коли сьогодні людей набагато менше, безперечно, питання представництва в суспільстві повинно бути переглянуте", — пояснив голова Верховної Ради.

Орієнтовно, на думку Стефанчука, в майбутньому парламент України може складатися з 300 депутатів, але ця цифра не остаточна і може змінитися при подальших розрахунках.

Нагадаємо, "Українська правда" 3 квітня писала, як команда президента України Володимира Зеленського готується до виборів в Україні.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 7 лютого розповідав, скільки нардепів виїхали до США для налагодження відносин із американськими Конгресом і Сенатом.