"Полили свої будинки гасом": нардеп Дмитрук звинуватив киян в російському обстрілі

Народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно виїхав з України, відреагував на допис президента США Дональда Трампа щодо масованої атаки Росії на Київ у ніч на 24 квітня. Нардеп навів "філософську" цитату, якою натякнув на нібито провину киян у "провокуванні" російської агресії.

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Парламентар висловився у своєму Telegram-каналі.

Нардеп Дмитрук прокоментував допис Трампа про атаку РФ на Київ Фото: скриншот

Нардеп назвав американського президента "філософом" і поставив питання, якого саме президента — РФ чи України — той мав на увазі.

"Для кожного політичного суб'єкта він буде свій, природно, і заклик прийматиме кожен у своєму розумінні реальності", — написав Дмитрук.

Далі він процитував книгу святителя Миколая Сербського "Війна і Біблія".

"Якщо громадяни якого-небудь міста поллють свої будинки гасом, а якийсь хлопчик, зі злості або з пустощів, кине в місто запалений сірник, то кого ж буде названо дійсним винуватцем пожежі? Громадяни в місті поспішають полити будинки свої гасом… Зовсім не важливо, хто перший кине іскру в полите місто", — ішлося в цитаті.

Реакція Трампа на обстріл Києва

Дональд Трамп після масованого обстрілу українських міст у ніч на 24 квітня опублікував у своїй соцмережі Truth Social допис, у якому закликав Володимира Путіна "зупинитися" та укласти мирну угоду. Президент США заявив, що "не задоволений" атакою Росії на Київ, назвав обстріл "не необхідним" і сказав, що він стався "невчасно".

Артем Дмитрук незаконно виїхав з України

Обраний у 2019 році від політичної партії "Слуга народу" народний депутат дев'ятого скликання, нині член депутатської групи "Відновлення України" Артем Дмитрук нелегально виїхав за кордон 25 серпня 2024 року. Речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець того ж дня розповіла про відкриття кримінального провадження за фактом виїзду Дмитрука за кордон.

В інтерв'ю одеському юристу Тарасу Никифорчуку 19 вересня Дмитрук розповів, як утік з України. Нардеп заявив, що з березня 2022 року його тричі намагалися "ліквідувати" за вказівкою з Офісу президента, та що тікати з України він вирішив 20 серпня — після ухвалення Радою закону про заборону Української православної церкви Московського патріархату.

13 січня 2025 року народний депутат Дмитрук заявив, що його катували в підвалі СБУ.

28 березня в соцмережах з'явилося відео виступу нардепа-утікача Дмитрука в Росії на патріотичній конференції, де він дякував колишньому українському прем'єр-міністру Миколі Азарову за "важливу і послідовну позицію" щодо України.