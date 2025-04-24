"Полили свои дома керосином": нардеп Дмитрук обвинил киевлян в российском обстреле

Народный депутат Артем Дмитрук, который незаконно выехал из Украины, отреагировал на сообщение президента США Дональда Трампа относительно массированной атаки России на Киев в ночь на 24 апреля. Нардеп привел "философскую" цитату, которой намекнул на якобы вину киевлян в "провоцировании" российской агрессии.

Related video

Парламентарий высказался в своем Telegram-канале.

Нардеп Дмитрук прокомментировал сообщение Трампа об атаке РФ на Киев Фото: скриншот

Нардеп назвал американского президента "философом" и задал вопрос, какого именно президента — РФ или Украины — тот имел в виду.

"Для каждого политического субъекта он будет свой, естественно, и призыв будет принимать каждый в своем понимании реальности", — написал Дмитрук.

Далее он процитировал книгу святителя Николая Сербского "Война и Библия".

"Если граждане какого-нибудь города польют свои дома керосином, а какой-нибудь мальчик, со злости или из озорства, бросит в город зажженную спичку, то кто же будет назван действительным виновником пожара? Граждане в городе спешат полить дома свои керосином... Совсем не важно, кто первый бросит искру в политый город", — говорилось в цитате.

Реакция Трампа на обстрел Киева

Дональд Трамп после массированного обстрела украинских городов в ночь на 24 апреля опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение, в котором призвал Владимира Путина "остановиться" и заключить мирное соглашение. Президент США заявил, что "не доволен" атакой России на Киев, назвал обстрел "не необходимым" и сказал, что он произошел "не вовремя".

Артем Дмитрук незаконно выехал из Украины

Избранный в 2019 году от политической партии "Слуга народа" народный депутат девятого созыва, ныне член депутатской группы "Восстановление Украины" Артем Дмитрук нелегально выехал за границу 25 августа 2024 года. Пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец в тот же день рассказала об открытии уголовного производства по факту выезда Дмитрука за границу.

В интервью одесскому юристу Тарасу Никифорчуку 19 сентября Дмитрук рассказал, как сбежал из Украины. Нардеп заявил, что с марта 2022 года его трижды пытались "ликвидировать" по указанию из Офиса президента, и что бежать из Украины он решил 20 августа — после принятия Радой закона о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата.

13 января 2025 года народный депутат Дмитрук заявил, что его пытали в подвале СБУ.

28 марта в соцсетях появилось видео выступления беглого нардепа Дмитрука в России на патриотической конференции, где он благодарил бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова за "важную и последовательную позицию" в отношении Украины.