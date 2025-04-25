Живет в элитных апартаментах: разыскиваемый в Украине нардеп Шахов "засветился" в Дубае

Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов, которого два года разыскивают в Украине по обвинению по делу о недекларировании имущества на почти 88 миллионов гривен, нашелся: расследователи установили, что все это время он живет в Дубае, в элитных апартаментах, которые арендует его жена. Сам якобы "находится на лечении".

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О месте укрытия нардепа от привлечения к ответственности узнали журналисты проекта "Схемы" ("Радио Свобода") 24 апреля.

Расследователям удалось определить местонахождение Шахова по кадрам его дочери, которые та выкладывала в социальные сети. Журналисты сопоставили их с кадрами интерьера помещения, в стенах которого находился Шахов во время включений в онлайн-заседаний комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования.

Как стало известно ранее, отсутствие народного депутата на судебных слушаниях объясняют якобы "пребыванием на лечении" за рубежом. Однако не сообщалось, где именно находится Шахов, и о каких проблемах со здоровьем у нардепа идет речь.

Журналистам удалось выяснить, что в Дубае Шахов живет в арендованных элитных апартаментах, как свидетельствуют данные из дубайской утечки информации о владельцах недвижимости. Ориентировочная стоимость аренды такого жилья за год может составлять до 300 тысяч долларов.

Расходы на аренду дорогостоящей недвижимости в Дубае нардеп нигде не указывает, выяснили расследователи. Он не декларирует ни эти средства, ни то, что тратит на образование своих детей в частных школах в Дубае.

Журналисты обратились к Шахову за комментариями, однако пока ответов не получили.

Что известно о деле Шахова

Высший антикоррупционный суд объявил в розыск народного депутата Сергея Шахова в конце марта 2023 года. Он обвинялся в декларировании ложных данных.

Подозрение нардепу вручили сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины еще 22 ноября 2021 года. Сообщалось, что нардеп не задекларировал 13 квартир в центре столицы, 8 паркомест, 2 дома в элитном коттеджном городке, 27 земельных участков, дачу, 2 машины и тому подобное.

В феврале 2023 года ВАКС постановил принудительно привести Шахова в суд.

Напомним, 16 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему заместителю руководителя Офиса президента в легализации незаконно приобретенных средств и получении крупной взятки.

Также 10 апреля в прокуратуре рассказали, сколько подозреваемых в коррупции мобилизовались в ряды Сил обороны.