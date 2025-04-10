Повестка вместо приговора: в прокуратуре рассказали, сколько подозреваемых в коррупции мобилизовалось в ВСУ

После передачи обвинительных актов в суд, 48 человек, которые фигурируют в делах, расследуемых Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), решили добровольно вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает САП в сети Facebook.

Там объясняют, что мобилизация обвиняемых приводит к приостановлению судебного разбирательства, а сроки привлечения к ответственности тем временем истекают. Это повышает шансы избежать приговора.

Мобилизация обвиняемых приводит к приостановлению судебного разбирательства

Насиров мобилизовался в ряды ВСУ

На днях организация Transparency International Ukraine сообщила, что бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ на этапе завершения суда по своему делу.

В САП рассказали о продолжении этой истории. 10 апреля 2025 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по делу Насирова. На этот раз экс-глава ГФС лично явился в суд, хотя 9 апреля он не пришел на заседание. ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого, в том числе ношение электронного браслета.

Романа Насирова обвиняют в получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка. Уголовное производство рассматривает ВАКС. Дело находится на стадии судебных дебатов и приближается к приговору.

Как ранее писал Фокус, его назначили на должность сапера. Однако после общественного резонанса командир 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ имени полковника Геннадия Воробьева признал приказ о мобилизации Насирова незаконным и отменил его.

Напомним, в Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины сообщили, что продолжается внутреннее служебное расследование относительно обстоятельств мобилизации Романа Насирова. Инициатором проверки выступил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.