В дело вмешался Сырский: приказ о мобилизации экс-руководителя ГФС Насирова отменили

Командир воинской части Вооруженных сил Украины, в которую мобилизовали бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, признал приказ противоправным и отменил его.

Related video

Об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

"Призыв военнообязанного, который добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025. Предварительно выяснено, что командир признал приказ противоправным и отменил его", — говорится в сообщении.

В Военной службе правопорядка ВСУ уточнили, что сейчас проводится служебное расследование по факту призыва Насирова на военную службу, которое инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы в правоохранительные органы для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины", — отметили в службе.

Там отметили, что подразделения воинской части, в которую ранее был призван Роман Насиров, принимают непосредственное участие в боевых действиях в течение всех лет российско-украинской войны.

"В Вооруженных Силах формируется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любые действия, направленные на дискредитацию украинской армии, будут жестко пресекаться", — отметили в службе.

Напомним, 9 апреля стало известно, что подозреваемый во взяточничестве в особо крупных размерах Роман Насиров мобилизовался в ВСУ перед судебными дебатами по делу о газовых схемах экс-нардепа Александра Онищенко.

В этот же день агентство "Укринформ" сообщило, что подсудимый по делу о 700-миллионной взятке Роман Насиров станет сапером в ВСУ.