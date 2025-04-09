Экс-глава ГФС Насиров ушел в ВСУ перед дебатами в суде, – Transparency International

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в Вооруженные силы Украины перед судебными дебатами по делу о газовых схемах экс-нардепа Александра Онищенко.

Related video

Общественная организация Transparency International сообщила, что адвокаты Насирова просят остановить дело.

Насиров 9 апреля не прибыл на заседание Высшего антикоррупционного суда Украины. Защита отметила, что он добровольно пошел в армию и поэтому не может присутствовать.

Прокурор возразила против остановки производства, поскольку сначала нужно вызвать Насирова в суд. К тому же он может участвовать в заседаниях дистанционно, указали в организации.

Суд в итоге отложил рассмотрение данного вопроса для сбора информации. Следующее заседание пройдет 11 апреля.

Верховная Рада в мае 2024 года разрешила освобождать от отбывания наказания в обмен на прохождение контрактной службы в ВСУ. Тем не менее у топ-коррупционеров данного права нет, подчеркнули общественники.

Насиров мобилизовался в ВСУ: в чем причина решения?

Украинский журналист Олег Новиков, специализирующийся на освещении деятельности НАБУ, уточнил, что Насиров пошел служить в армию во время судебных дебатов по делу о злоупотреблениях, связанных с газовыми схемами бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Последнего судили в Украине за хищение более 740 миллионов гривен из бюджета, полученных при добыче и продаже природного газа. Депутату присудили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, но так и не наказали, поскольку он бежал из страны.

По словам Новикова, Насиров отправился в ВСУ фактически накануне оглашения финального приговора. Также 10 апреля суд должен рассматривать вопрос о продлении обязанностей, возложенных на Насирова.

"Пока неизвестно, будет ли Насиров на нем присутствовать, но сегодняшнее по газовому делу отложили. Защита экс-главы ГФС просила остановить рассмотрение дела в связи с мобилизацией", — заключил журналист.

Напомним, 24 мая прошлого года за Насирова внесли 55 миллионов гривен залога. Подозреваемый во взяточничестве вышел на свободу.

В октябре 2022 года прокуроры выяснили, что у Насирова было гражданство Великобритании и две квартиры в Лондоне. При обыске у него также нашли заявление на репатриацию в Израиль.