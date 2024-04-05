Дело Онищенко: экс-депутата приговорили к 15 годам тюрьмы по газовому делу, — САП

Бывший парламентарий и его финансовый директор признаны виновными в завладении около 740 млн гривен во время добычи и продажи природного газа.

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Коллегия судей Верховного антикоррупционного суда вынесла решение о приговоре народному депутату Украины VII созыва в связи с "газовым делом", признав его виновным и назначив 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Силовое ведомство не уточняет имя бывшего нардепа, но, по данным "РБК-Украина", речь идет об Александре Онищенко.

По информации из САП, экс-депутату вынесен обвинительный приговор в мошенничестве, связанном с незаконным получением государственных средств на сумму приблизительно 740 миллионов гривен в ходе добычи и реализации природного газа в рамках соглашений о совместной деятельности с государственным акционерным обществом "Укргаздобыча".

Пост САП

Что известно про дело Александра Онищенко

В 2016 году Александр Онищенко покинул Украину и находится за ее пределами. По данным расследования, бывший народный депутат организовал преступную группировку, которая с января 2013 по июнь 2016 года украла более 1,6 миллиарда гривен от продажи газа через схемы, связанные с "Укргаздобычей". В результате таких действия компания потеряла более 740 млн гривен.

В феврале 2019 года обвинительное заключение в отношении Онищенко было передано в Печерский районный суд города Киева.

В процессе расследования по запросу детективов НАБУ был наложен арест на 1 миллион кубических метров газа, сумму в 6 миллионов евро, один объект недвижимости (офисное помещение), один воздушный транспорт и другое имущество. Эти меры были приняты в рамках возможного взыскания компенсации за нанесенный ущерб в случае вынесения приговора суда.

В мае 2020 года стало известно, что беглый нардеп находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония.

В феврале прошлого года Онищенко попросил политическое убежище в Германии, но ему отказали.

Германия отказала Украине в экстрадиции Онищенко из-за неудовлетворительного состояния СИЗО и тюрем.