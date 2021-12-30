Украинский суд арестовал "ранчо" экс-нардепа Онищенко в Германии стоимостью €19 млн

Известно, что "ранчо" Онищенко состоит из 16 земельных участков, десятков помещений и манежа с песочной ареной. Бывшая владелица продала ее компании экс-нардепа.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал конюшню бывшего нардепа Александра Онищенко, которые находятся в Германии. Об этом говорится в решении суда.

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ВАКС арестовал имущество и корпоративные права на 11% доли уставного капитала компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, которая принадлежит Ostexpert Limited, компании Онищенко.

В собственности компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH находится 16 земельных участков, главная конюшня с необходимым снаряжения, офис скотовода, прачечная, кухня, два офисных помещения, конюшня для молодняка лошадей, а также манеж с песочной ареной.

[ + – ] Конюшня Онищенко находится в немецкой комунне Херцлаке

Кроме вышеперечисленного, компания владеет четырьмя туалетными комнатами на территории конюшен, казино с кухней, помещением для кормления с охранными апартаментами и техникой, зданием кузницы, сараем для сена и помещением для содержания скота на пастбище с бетонным отрядом для лошадей.

Весь указанный комплекс находится в немецкой комунне Херцлаке, земля Нижняя Саксония.

Как Онищенко купил конюшни?

Специализированная антикоррупционная прокуратура и компетентных органы Германии установили, что Онищенко через компанию-нерезидента Ostexpert Limited купил центр конного спорта "Gut Einhause".

29 августа 2013 года Ostexpert Limited выкупила 100% доли уставного капитала обществ Johanna 198 Vermogensverwaltungs GmbH и Johanna 208 Vermogensverwaltungs GmbH. Купленные компании переименовали в Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, отметила "Экономическая правда".

[ + – ] Германия отказалась выдавать Онищенко Украине

17 октября 2013 года владелица центра конного спорта заключила договор купли-продажи с Gut Einhaus Liegenschafts GmbH со всеми жилыми зданиями и сооружениями за 19 миллионов евро. Gut Einhaus Liegenschafts GmbH рассчитывалась с женщиной деньгами, полученными от Ostexpert Limited.

Как пишет издание, часть средств перечислялись с 14 августа 2014 по 23 марта 2015 года.

"Предполагается, что Онищенко использовал для покупки конюшни деньги, полученные от преступлений, в которых его обвиняют", – указывается в сообщении.

В чем обвиняют Онищенко в Украине?

Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году. По информации следствия, экс-нардеп создал организованную преступную группировку, которая с января 2013 по июнь 2016 года присвоила более 1,6 млрд гривен от продажи газа по схемам с "Укргаздобычей". В результате таких действия компания потеряла более 740 млн гривен.

В феврале прошлого года Онищенко попросил политическое убежище в Германии, но ему отказали. В мае 2020 года стало известно, что беглый нардеп находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония.

Германия отказала Украине в экстрадиции Онищенко из-за неудовлетворительного состояния СИЗО и тюрем.