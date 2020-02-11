Онищенко просит политического убежища в Германии

Александр Онищенко также оспаривает в немецком суде экстрадицию в Украину

Бывший нардеп Александр Онищенко просит Германию о предоставлении политического убежища.

Об этом сообщил его адвокат Инго Миноджио, пишет DW.

По словам защитника, в Украине существует опасность для жизни и здоровья его подзащитного.

Миноджио указывает на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что главный политический оппонент Онищенко – Петр Порошенко – после ухода с поста президента остается очень влиятельным в стране и якобы представляет опасность для бывшего депутата.

Ссылаясь на "политические мотивы" своего дела, Александр Онищенко также оспаривает в немецком суде экстрадицию в Украину. В случае, если Германия не предоставит убежища украинскому беглецу, но при этом суд отклонит украинский запрос на экстрадицию как политически мотивированный, Онищенко готов выехать в Россию, отметил адвокат.

"У Александра Онищенко есть российский паспорт. А разрешения на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать – в Россию", – отметил Миноджио.

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.

Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.

В конце ноября прошлого года стало известно, что Онищенко должен был в ближайшее время вернуться в Украину – экс-нардеп даже демонстрировал билеты на самолет в "Борисполь". Но 4 декабря бывшего парлментария задержали в районе города Ольденбург, в Германии. С тех пор он находится в немецком СИЗО и ожидает решения суда.

