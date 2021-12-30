Український суд заарештував "ранчо" екснардепа Онищенка в Німеччині вартістю €19 млн

Відомо, що "ранчо" Онищенка складається з 16 земельних ділянок, десятків приміщень і манежу з пісочною ареною. Колишня власниця продала її компанії екснардепа.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував стайню колишнього нардепа Олександра Онищенка, які перебувають у Німеччині. Про це йдеться в рішенні суду.

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ВАКС заарештував майно та корпоративні права на 11% частки статутного капіталу компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, яка належить Ostexpert Limited, компанії Онищенка.

У власності компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH перебувають 16 земельних ділянок, головна стайня з необхідним спорядженням, офіс скотаря, пральня, кухня, два офісні приміщення, стайня для молодняка коней, а також манеж із пісочною ареною.

[ + – ] Конюшня Онищенка розташована в німецькій комуні Херцлаке

Крім вищезгаданого, компанія володіє чотирма туалетними кімнатами на території стайні, казино з кухнею, приміщенням для годування з охоронними апартаментами та технікою, будівлею кузні, сараєм для сіна та приміщенням для утримання худоби на пасовищі з бетонним загоном для коней.

Увесь цей комплекс розташований у німецькій комуні Херцлаке, земля Нижня Саксонія.

Як Онищенко купив стайні?

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та компетентні органи Німеччини встановили, що Онищенко через компанію-нерезидента Ostexpert Limited купив центр кінного спорту Gut Einhause.

29 серпня 2013 року Ostexpert Limited викупила 100% частки статутного капіталу товариств Johanna 198 Vermogensverwaltungs GmbH і Johanna 208 Vermogensverwaltungs GmbH. Куплені компанії перейменували на Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, зазначила "Економічна правда".

[ + – ] Німеччина відмовилася видавати Онищенка Україні

17 жовтня 2013 року власниця центру кінного спорту уклала договір купівлі-продажу з Gut Einhaus Liegenschafts GmbH із усіма житловими будинками та спорудами за 19 мільйонів євро. Gut Einhaus Liegenschafts GmbH розраховувалася з жінкою грошима, отриманими від Ostexpert Limited.

Як пише видання, частина коштів перераховувалася з 14 серпня 2014 року по 23 березня 2015 року.

"Ідеться, що Онищенко використав для покупки стайні гроші, отримані від злочинів, у яких його звинувачують", – зазначається в повідомленні.

У чому звинувачують Онищенка в Україні?

Олександр Онищенко втік із України у 2016 році. За інформацією слідства, екснардеп створив організоване злочинне угруповання, яке з січня 2013 по червень 2016 року привласнило понад 1,6 млрд гривень від продажу газу за схемами з Укргазвидобуванням. Унаслідок таких дії компанія втратила понад 740 млн гривень.

У лютому минулого року Онищенко попросив політичний притулок у Німеччині, але йому відмовили. У травні 2020 року стало відомо, що нардеп перебуває на своєму ранчо в землі Нижня Саксонія.

Німеччина відмовила Україні в екстрадиції Онищенка через незадовільний стан СІЗО та в'язниць.