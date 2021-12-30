RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика

Український суд заарештував "ранчо" екснардепа Онищенка в Німеччині вартістю €19 млн

1767
нардеп-утікач Онищенко, Олександр Онищенко, стайні, нардеп Онищенко, коні Онищенко
Онищенко втік із України у 2016 році

Відомо, що "ранчо" Онищенка складається з 16 земельних ділянок, десятків приміщень і манежу з пісочною ареною. Колишня власниця продала її компанії екснардепа.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував стайню колишнього нардепа Олександра Онищенка, які перебувають у Німеччині. Про це йдеться в рішенні суду.

ВАКС заарештував майно та корпоративні права на 11% частки статутного капіталу компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, яка належить Ostexpert Limited, компанії Онищенка.

У власності компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH перебувають 16 земельних ділянок, головна стайня з необхідним спорядженням, офіс скотаря, пральня, кухня, два офісні приміщення, стайня для молодняка коней, а також манеж із пісочною ареною.

Конюшні, нардеп Онищенко, коні Онищенко
Конюшня Онищенка розташована в німецькій комуні Херцлаке

Крім вищезгаданого, компанія володіє чотирма туалетними кімнатами на території стайні, казино з кухнею, приміщенням для годування з охоронними апартаментами та технікою, будівлею кузні, сараєм для сіна та приміщенням для утримання худоби на пасовищі з бетонним загоном для коней.

Увесь цей комплекс розташований у німецькій комуні Херцлаке, земля Нижня Саксонія.

Як Онищенко купив стайні?

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та компетентні органи Німеччини встановили, що Онищенко через компанію-нерезидента Ostexpert Limited купив центр кінного спорту Gut Einhause.

29 серпня 2013 року Ostexpert Limited викупила 100% частки статутного капіталу товариств Johanna 198 Vermogensverwaltungs GmbH і Johanna 208 Vermogensverwaltungs GmbH. Куплені компанії перейменували на Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, зазначила "Економічна правда".

Німеччина відмовилася видавати Онищенка Україні
Німеччина відмовилася видавати Онищенка Україні

17 жовтня 2013 року власниця центру кінного спорту уклала договір купівлі-продажу з Gut Einhaus Liegenschafts GmbH із усіма житловими будинками та спорудами за 19 мільйонів євро. Gut Einhaus Liegenschafts GmbH розраховувалася з жінкою грошима, отриманими від Ostexpert Limited.

Як пише видання, частина коштів перераховувалася з 14 серпня 2014 року по 23 березня 2015 року.

"Ідеться, що Онищенко використав для покупки стайні гроші, отримані від злочинів, у яких його звинувачують", – зазначається в повідомленні.

У чому звинувачують Онищенка в Україні?

Олександр Онищенко втік із України у 2016 році. За інформацією слідства, екснардеп створив організоване злочинне угруповання, яке з січня 2013 по червень 2016 року привласнило понад 1,6 млрд гривень від продажу газу за схемами з Укргазвидобуванням. Унаслідок таких дії компанія втратила понад 740 млн гривень.

У лютому минулого року Онищенко попросив політичний притулок у Німеччині, але йому відмовили. У травні 2020 року стало відомо, що нардеп перебуває на своєму ранчо в землі Нижня Саксонія.

Німеччина відмовила Україні в екстрадиції Онищенка через незадовільний стан СІЗО та в'язниць.