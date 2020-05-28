Германия отказала Онищенко в предоставлении политического убежища

Сейчас экс-депутат находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония

В начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев ФРГ отказало экс-депутату ВРУ Александру Онищенко в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны.

Об этом сообщает в четверг, 28 мая, DW.

"После решения Высшего земельного суда Ольденбурга не выдавать Александра Онищенко Украине 27 мая экс-депутат немедленно был освобожден из следственного изолятора, где провел без нескольких дней полгода", – сообщил адвокат Доминик Клаук.

По его словам, в настоящее время Онищенко находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония.

По информации адвоката, Онищенко обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в убежище. Он также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства.

"Александр Онищенко хочет остаться в Германии", – отметил адвокат. Если все же Германия откажет экс-депутату в убежище, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.

Кроме того, Доминик Клаук надеется, что его подзащитный сможет путешествовать и по другим странам Европы.

27 мая в Германии Высший земельный суд отказал Украине в экстрадиции Александра Онищенко. В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что отказ Германии в экстрадиции Онищенко не повлияет на рассмотрение уголовного дела.

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.

Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.

Высший антикорсуд решил рассматривать в Украине его дело заочно, так как он находился в СИЗО Германии. Также в начале этого года в Офисе генпрокурора говорили, что информация по делу Онищенко засекречена и не может быть разглашена, ведь она составляет тайну досудебного следствия.

11 февраля стало известно, что Онищенко подал прошение предоставить ему в Германии политическое убежище.