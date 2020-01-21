ВАКС решил слушать дело экс-нардепа Онищенко заочно

Заседание назначено на 4 мая: задержка связана с бюрократической волокитой, которая последует за отправкой повестки подозреваемому в Германию

Высший антикоррупционный суд будет заочно слушать дело экс-депутата Александра Онищенко.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Сейчас Онищенко находится в немецком СИЗО, хотя ранее он намеревался вернуться в Украину из Испании. Этим и объясняется решение суда.

При этом, адвокаты Онищенко не хотели, чтобы ВАКС рассматривал дело, ведь бывший депутат по объективным причинам не может прибыть в суд.

Так или иначе, судебно заседание назначено на 4 мая: такая задержка связана с бюрократической волокитой, которая последует за отправкой повестки подозреваемому в Германию.

Недавно в Офисе генпрокурора говорили, что информация по делу Онищенко засекречена и не может быть разглашена, ведь она составляет тайну досудебного следствия.

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.