Отказ Германии в экстрадиции Онищенко не повлияет на расследование дела, – САП

Обжалование решения суда Германии об отказе экстрадировать Онищенко не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств, говорят в САП

В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что отказ Германии в экстрадиции в Украину экс-деутата Александра Онищенко не повлияет на рассмотрение уголовного дела.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Причиной отказа стал вопрос судебных органов Германии по соблюдению минимальных международных стандартов условий заключения в Украине", – сообщили в ведомстве.

Обжалование решения суда Германии об отказе экстрадировать Онищенко не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.

"Вместе с тем, отмечаем, что это решение суда г. Ольденбург не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом, поскольку еще 21 января 2020 судом в порядке ч.3 ст.323 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставлено разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть при отсутствии обвиняемого (in absentia)",– сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.

Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.

Высший антикорсуд решил рассматривать в Украине его дело заочно, так как он находился в СИЗО Германии. Также в начале этого года в Офисе генпрокурора говорили, что информация по делу Онищенко засекречена и не может быть разглашена, ведь она составляет тайну досудебного следствия.

11 февраля стало известно, что Онищенко подал прошение предоставить ему в Германии политическое убежище.