Справа Онищенка: ексдепутата засудили до 15 років в'язниці у газовій справі, — САП

Колишнього парламентарія та його фінансового директора визнано винними у заволодінні близько 740 млн гривень під час видобутку та продажу природного газу.

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Колегія суддів Верховного антикорупційного суду ухвалила рішення про вирок народному депутату України VII скликання у зв'язку з "газовою справою", визнавши його винним і призначивши 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

Силове відомство не уточнює ім'я колишнього нардепа, але, за даними "РБК-Україна", йдеться про Олександра Онищенка.

За інформацією із САП, ексдепутату ухвалено обвинувальний вирок у шахрайстві, пов'язаному з незаконним отриманням державних коштів на суму приблизно 740 мільйонів гривень під час видобутку та реалізації природного газу в межах угод про спільну діяльність із державним акціонерним товариством "Укргазвидобування".

Пост САП

Що відомо про справу Олександра Онищенка

У 2016 році Олександр Онищенко покинув Україну і перебуває за її межами. За даними розслідування, колишній народний депутат організував злочинне угруповання, яке з січня 2013 по червень 2016 року вкрало понад 1,6 мільярда гривень від продажу газу через схеми, пов'язані з "Укргазвидобуванням". У результаті таких дії компанія втратила понад 740 млн гривень.

У лютому 2019 року обвинувальний висновок щодо Онищенка було передано до Печерського районного суду міста Києва.

У процесі розслідування за запитом детективів НАБУ було накладено арешт на 1 мільйон кубічних метрів газу, суму в 6 мільйонів євро, один об'єкт нерухомості (офісне приміщення), один повітряний транспорт та інше майно. Ці заходи було вжито в межах можливого стягнення компенсації за завдані збитки в разі винесення вироку суду.

У травні 2020 року стало відомо, що нардеп-утікач перебуває на своєму ранчо в землі Нижня Саксонія.

У лютому минулого року Онищенко попросив політичного притулку в Німеччині, але йому відмовили.

Німеччина відмовила Україні в екстрадиції Онищенка через незадовільний стан СІЗО та в'язниць.