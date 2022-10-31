Квартиры в Лондоне и миллионные взятки: экс-главу ГФС Романа Насирова арестовали до декабря

Прокуроры в ходе заседания суда рассказали о наличии у бывшего чиновника британского гражданства и двух квартир в Лондоне. По данным Центр противодействия коррупции, подсудимый 5 раз выезжал за границу во время войны.

Related video

Бывшему главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря, за него можно внести 523,2 миллиона гривен залога. Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Если залог внесут, Насирова выпустят из СИЗО, но под ряд обязательств. Бывшему чиновнику нельзя покидать Киев без разрешения детективов, прокуроров или суда, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Меру пресечения Насирову избрали по делу о получении 5,5 миллиона долларов и более 21 миллиона евро взятки, которые ему мог заплатить украинский миллиардер, владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк.

По версии следствия, за эти деньги Насиров помог компаниям Бахматюка быстро получить возмещение НДС. Другие компании, имея аналогичные основания для возмещения, не получали возврат долгое время, отметил центр.

Ходатайство рассматривали более 20 часов, прокурор рассказал о наличии у Насирова британского гражданства и двух квартир в Лондоне.

Во время обыска у Насирова обнаружили заявление на репатриацию в Израиль. Жена экс-главы ГФС с детьми перед началом полномасштабной войны выехала из Украины именно в Израиль. Сам Насиров в период военного положения 5 раз выезжал за границу, отметил ЦПК.

Адвокаты настаивали, что действия Насирова по возмещению НДС были законными, а перечисление денег на указанные следствием компании были "нормальными хозяйственными отношениями".

Напомним, что НАБУ и САП ранее квалифицировали действия Насирова и Бахматюка по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (подкуп лица, который предоставляет услуги).

Окружной административный суд Киева в декабре 2018 года признавал незаконным увольнение Насирова с поста главы ГФС. Министр юстиции Денис Малюська обещал, что его ведомство обжалует это решение.