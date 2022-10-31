Квартири в Лондоні та мільйонні хабарі: ексглаву ДФС Романа Насірова заарештували до грудня

Прокурори під час засідання суду розповіли про наявність у колишнього чиновника британського громадянства та двох квартир у Лондоні. За даними Центру протидії корупції, підсудний 5 разів виїжджав за кордон під час війни.

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Колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 грудня, за нього можна внести 523,2 мільйона гривень застави. Про це повідомив у Telegram Центр протидії корупції (ЦПК).

Якщо заставу внесуть, Насірова випустять із СІЗО, але під низку зобов'язань. Колишньому чиновнику не можна залишати Київ без дозволу детективів, прокурорів чи суду, утримуватись від спілкування зі свідками та здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Запобіжний захід Насірову обрали у справі про отримання 5,5 мільйона доларів і понад 21 мільйон євро хабаря, який йому міг заплатити український мільярдер, власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк.

За версією слідства, за ці гроші Насіров допоміг компаніям Бахматюка швидко отримати відшкодування ПДВ. Інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували повернення довгий час, наголосив центр.

Клопотання розглядали понад 20 годин, прокурор розповів про наявність у Насірова британського громадянства та двох квартир у Лондоні.

Під час обшуку у Насірова виявили заяву на репатріацію до Ізраїлю. Дружина ексглави ДФС із дітьми перед початком повномасштабної війни виїхала з України саме до Ізраїлю. Сам Насіров у період воєнного стану 5 разів виїжджав за кордон, зазначив ЦПК.

Адвокати наполягали, що дії Насірова щодо відшкодування ПДВ були законними, а перерахування грошей на зазначені слідством компанії були "нормальними господарськими відносинами".

Нагадаємо, що НАБУ та САП раніше кваліфікували дії Насірова та Бахматюка за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (підкуп особи, яка надає послуги).

Окружний адміністративний суд Києва у грудні 2018 року визнавав незаконним звільнення Насірова з посади голови ДФС. Міністр юстиції Денис Малюська обіцяв, що його відомство оскаржить це рішення.